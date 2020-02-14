【武漢肺炎】增3宗確診　上環嘉豪酒家點心員中招　全線休業兩周

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本港今日新增3宗確診個案，現時累計56宗。 第54宗個案為41歲女子，是第53宗個案的表姐，居於石澳大浪灣邨，在鰂魚涌任職文職。患者於於1月26日年初二，曾經到北角明星海鮮酒家出席29人聚會，當中已有6人確診，同場尚有四名小童出席。第55宗個案是70歲男子，獨居於石蘺二邨。他現時的情況危殆，需要接受插喉及強心針注射。 第56宗患者是61歲女子，居於上環永樂街，在上環嘉豪酒家點心檔工作。嘉豪酒家昨深夜公布，全部四間酒樓停業兩星期。

石澳大浪灣村有過百間寮屋，部分位於政府土地上，而部分建有寮屋的私人農地，更有人以高價轉售。（黃永俊攝）

出席北角明星酒家飯局確診女子居石澳​

第54宗個案為41歲女子，是第53宗個案、在社署任職的37歲男患者的表姐，居於石澳大浪灣村，在鰂魚涌任職文職。張竹君說，患者在2月3日開始咳嗽，於2月13日曾到律敦治醫院求診，但未有痊癒。她於1月26日曾經到北角明星海鮮酒家出席聚會，有25名大人及4名小童參與，當中已有6人確診，包括第46、48、49、52及53宗個案，即長康邨康美樓37歲夫婦，以及女方父親、女方阿姨及同齡表哥（或表弟），新增女患者為其表姐。

張又稱，患者出現咳嗽後有繼續上班，同事均有戴上口罩。中心會留意她是否曾與個別同事吃飯，並進行檢疫。

患者於1月26日曾經到北角明星酒家出席29人聚會，當中已有6人確診。（明星海鮮酒家網頁截圖）

70歲患者跌倒入院確診 曾隱瞞到過內地

第55宗個案是70歲男子，獨居於石蘺二邨。張竹君說，他現時的情況危殆，需要接受插喉。患者早前因在家跌倒，於2月12日到瑪嘉烈急症室，入院時報稱已氣促、及有痰超過10日，後確診患上新型肺炎。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞補充，患者入院時報稱自己不曾離港，醫護人員翻查紀錄，發現他他在1月22日或之前，曾經即日往返落馬洲。

何表示，患者入院時，情況已經相當差，直接被送入深切治療部，並接受插喉。患者的血壓偏低，需注射強心針，亦需要使用暫時性腎臟替代治療。

上環嘉豪酒家確診員工夫曾回新會

第56宗患者是61歲女子，居於上環永樂街，在上環嘉豪酒家點心檔工作。張竹君說，她在2月12日出現氣促和發燒，於2月13日入住瑪麗醫院。患者的丈夫在1月23至28日曾到過廣東省新會，探望兩名兒子，但二人均非確診個案，亦沒有病徵。張竹君補充，患者發病期間有戴口罩上班，幾名同事跟她有較緊密的接觸，需要再作檢疫；另有幾名與患者較少接觸的同事需要接受醫學監察，酒樓亦須進行大清洗。

一員工同屬點心檔 酒家員工自我隔離

約下午5時半，上環嘉豪酒家職員已經拉閘，並貼出告示指受疫情影響，酒家將由明日（15日）至本月29休業。負責拉閘的酒家職員表示，酒家今日收到通知便「即刻做大清潔」，暫時未收到消息指員工需接受隔離檢疫，但現時員工會自行家居隔離，「自己都驚，自己會隔離。」他又透露，和確診者同屬點心檔的還有一名員工，而酒家共有幾十名員工。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱，局方於過去24小時呈報了36宗懷疑個案， 114人正接受隔離治療。（盧翊銘攝）

何婉霞稱，局方於過去24小時呈報了36宗懷疑個案，114人正接受隔離治療。現時共有56宗確診個案，1人已離世；1人已出院；54人仍然留醫，其中5人危殆、4人情況嚴重。危殆個案分別是第7宗、第24宗、第26宗、第38宗名第55宗。