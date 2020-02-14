【武漢肺炎】飲食零售步入嚴冬　政府補貼宜早不宜遲

新型肺炎疫情持續，香港市面冷清，飲食及零食業首當其衝。例如周四（13日）網上流出連鎖食店海皇粥店內部信件，要求員工從2月起「八折出糧」，並要求員工放取無薪假，雖然其後粥店澄清，解釋公司無意裁員，亦不願希望關閉分店，但仍指若最終無法與員工達成協議，依然可能會解除合約。

航空、酒店、零售、飲食業隨新型肺炎侵襲步入寒冬，國泰及港龍航空要求員工放三星期無薪假。（資料圖片）

失業補貼為民紓困

航空、酒店、零售、飲食業隨新型肺炎侵襲步入寒冬。若公司跟足勞工法例，不少員工面對公司要求放假，甚至炒人威脅也無奈要肉隨砧板。國泰及港龍航空要求員工放三星期無薪假，海皇粥店計劃八折支薪，本周多家企業亦接連宣布關閉分店，要員工放假。連鎖化妝品店莎莎繼早前宣布在港澳關閉21間分店後，將裁減約75人，高級管理層將減薪大約四成。珠寶金飾零售商周大福周一（10日）亦宣布，港澳現有40多間分店將暫停營業，前線員工均被要求放取年假，並停發勤工獎及超時津貼。

香港社會目前面對的逆境堪比沙士嚴重，港府須拿出「同心抗疫」的意志。失業上升的根本原因是疫症令市民少了出街及消費意欲，商戶收入減少，因而設法節流。而隨失業率上升，若然市民因而「手緊」，縮減開支，亦可能形成市道不景氣循環。目前疫症未知何時結束，一般希望兩、三個月後可回復正常，企業否能撐得過這段不長也不短的蕭條日子，成為考驗。

疫症之下市民飯碗危在旦夕，政府應重新展示承擔，不要再讓香港市民一再失望。（資料圖片／梁煥敏攝）

失業補貼原定4月始

一方面，不少地產商已減租留住商戶，政府亦可資助中小企業。另一方面，港府可考慮建立「失業補助金」，幫助本來收入或資產未符綜緩要求，但因疫情而失去工作的上班一族，解決燃眉之急。政府於上月14日公布10項民生紓困措施，其中便包括為失業或開工不足人士提供過渡性支援，政府應在此基礎上將保障範圍擴闊，保障港人在失業期間能有一定生活保障。

港府本來的「失業補貼」計劃將於4月開始，每人最多可得三個月津貼。然而，目前已有港人陸續因武漢肺炎的影響失業，港府應加快步伐推出有關補貼，盡快將資助送出有需要人士手上。而港府將補貼申領資格，定於今年4月前曾領取在職家庭津貼或各項學生資助計劃的人士，對於部分因武漢肺炎影響而失業，但未曾申領有關資助的人士根本「得物無所用」。港府亦應研究修改申請資格，以較綜緩更寛鬆的資產審查批出短期津貼，協助市民渡過難關。

中長期而言，當疫情逐漸過去，政府須積極介入市場，鼓勵內需，助經濟恢復。沙士時候，時任特首董建華遭到社會猛烈抨擊，被指在疫症橫行之時，香港近乎無人管治。17年後香港面對另一場疫症打擊，香港市民似乎學懂自救，四出撲口罩撲物資，比起連口罩都採購失敗的香港政府行快一步。疫症之下市民飯碗危在旦夕，政府應重新展示承擔，不要再讓香港市民一再失望。