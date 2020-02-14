【土製炸彈】涉製炸彈　技工准保釋　需安裝閉路電視讓警方監察

警方上月在旺角發現疑似土製炸彈後，在上水一村屋發現疑似爆炸品實驗室，並拘捕一名29歲技工，他被控以製造爆炸品罪。該技工自案件提堂後一直被還押，他今（14日）向高等法院申請保釋獲批，法官准他以60萬元保釋，並要有3名擔保人共提供15萬元保釋金，而且需要在住所、倉庫外等位置安裝閉路電視，警方可24小時進行監察。

被告黃偉然，29歲，報稱機械技工。控罪指他在今年1月，在上水沙石角道一條村內製造裂性炸藥DNT。

被告需交出60萬元保釋金

法官今批准被告保釋外出，但他需要交出60萬元作保釋金，並要有3名擔保人共提供15萬元保釋金，期間被告不得離港，每天晚上9時至翌日早上9時需要遵守宵禁令，且每天均須到警署報到，亦不得干擾控方證人。

被告亦需要在住所大門、倉庫及不多於3處裝上閉路電視，讓警方可隨時觀看片段，並每天要向警方交出前24小時內的閉路電視錄像，警方亦可隨時拆除閉路電視作檢查之用。

油麻地縱火案 女被告准以3萬元保釋

另外，兩名涉於本月初在油麻地縱火及管有攻擊性武器的男女，今於粉嶺裁判法院覆核保釋申請，最終只有女被告獲保釋，另一人繼續還柙。

報稱侍應的女被告林天詠（19歲）及16歲姓劉男學生被控於2月4日燒毀油麻地彌敦道及甘肅街交界的馬路；並於翌日在油麻地Casa Deluxe Hotel的1104室內，管有盛載易燃液體的玻璃樽、液化石油氣、鐵鎚等。

林獲准以3萬元保釋，期間須遵守宵禁令、不得離港、交出旅遊證件，並須每周往警署報到1次及居於報稱地址。

案件編號：HCCP65/2020、TMCC140/2020