【武漢肺炎】柴灣派遞局外判司機家人確診　司機曾運郵袋到太古城

本港「武漢肺炎」疫情持續，立法會議員鄭松泰指，柴灣派遞局一名外判司機的同住家人是確診者，並曾在北角明星海鮮酒家參加「康美樓家族」的家庭聚餐。 香港郵政證實事件，指柴灣派遞局一名外判公司司機表示，其同住家人於今日凌晨獲知確診感染新型冠狀病毒，他已自行前往律敦治醫院接受檢查，目前正等候測試結果。 該司機於柴灣派遞局擔任駕駛工作，負責在港島東區太古城至小西灣運載郵袋及相關郵務人員，共有18名人員曾乘坐他駕駛的車輛。

記者今天下午到柴灣派遞局了解，未見清潔人員，而員工亦如常工作。（香港01記者攝）

香港郵政表示，今日（14日）早上約8時接獲柴灣派遞局一名外判公司的司機通知，表示其同住家人於今日凌晨獲知確診感染新型冠狀病毒，他已自行前往律敦治醫院接受檢查，目前正等候測試結果。該名外判公司司機於今日並沒有到柴灣派遞局上班。



香港郵政指，該名外判公司司機於柴灣派遞局擔任駕駛工作，每日早上工作3小時，負責在港島東區太古城至小西灣運載郵袋及相關郵務人員。該名外判公司司機並不需要在柴灣派遞局內工作，亦不需要接觸郵件或執行派遞工作，他每日完成工作後，不會將其車輛停泊於柴灣派遞局。

郵政署：有18名人員曾乘坐該車輛

郵政署稱，今早接獲有關外判公司司機通知後，已向柴灣派遞局內人員交代相關情況，並即時追查，知悉自柴灣派遞局於2月3日復工後，共有18名人員曾乘坐該車輛。為安全起見，在等候衞生署測試結果期間，署方先安排有關人員在家休息。

同時，署方亦立即諮詢衞生防護中心，並獲告知繼續使用1比99稀釋漂白水清潔工作間。署方會安排今晚於柴灣派遞局進行消毒，並已就這些情況向柴灣派遞局內人員作出簡報。署方重申，一向非常關注員工的職業健康和安全，並會繼續向同事提供包括口罩及酒精消毒紙巾等防護裝備，亦不時呼籲員工注重個人衞生，如有身體不適，應留家休息及馬上求診。

郵政署補充，柴灣派遞局的派遞工作如常進行。