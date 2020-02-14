【武漢肺炎】被問政府擬用迪士尼二期地作檢疫用　邱騰華認是選項

武漢肺炎疫情持續，本港至今（14日）累計確診53宗個案。未來或有更多懷疑患者需要隔離，外界關注政府如何安排，消息指迪士尼二期用地是政府的屬意之選。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（14日）在政府記者會上首次承認用地是選項之一，會研究是否可行；特首林鄭月娥則透露，八鄉少年警訊永久活動中心也在計劃中。

↓↓三個籌劃中的檢疫中心↓↓

林鄭：駿洋邨作檢疫中心extremely important

武漢肺炎疫情繼續在港蔓延，政府現時的3個檢疫中心括麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園度假村和保良局賽馬會北潭涌度假營接近飽和。近日不斷有消息傳出，大嶼山竹篙灣的迪士尼二期用地是政府的屬意之選，商務及經濟發展局局長邱騰華今日在政府記者會上首次承認用地是選項之一，指政府一直在尋找新的地點作檢疫中心，並已與迪士尼取得共識，當有需要時便會使用，但現時並非馬上能投入運作。

特首林鄭月娥則稱，檢疫中心是防疫計劃中的必不可少的，加上未來將有兩批港人由湖北及日本回港，而現有的3個檢疫中心已近爆滿，因此火炭駿洋邨是非常重要（extremely important）。除此之外，政府亦計劃在鯉魚門公園度假村附近的用地擴建防疫中心，以及西貢戶外康樂中心，林鄭本人也在本周初視察過鯉魚門的用地。

另外，政府也考慮使用八鄉少年警訊永久活動中心。

2月14日政府記者會上，特首林鄭月娥稱除迪士尼二期地外，也考慮使用八鄉少年警訊用地作檢疫中心。（盧翊銘攝）

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