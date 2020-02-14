【武漢肺炎】三港人圖離港避檢疫令或被控　四紀律部隊助突擊巡查

因應新型冠狀病毒引致武漢肺炎疫情，本港自2月8日起實施強制檢疫令，所有到訪過內地入境本港人士，須接受家居檢疫14天。 食物及衞生局局長陳肇始今日（14日）表示，共有5,362人須接受檢疫令， 當中580人為非本港居民。當局突擊檢查發現，有3名受強制檢疫的港人企圖離開香港，被發現後送往24小時看守檢疫營，律政司考慮檢控。保安局局長李家超公布，由明天（15日）起，除警隊外，四個紀律部隊包括消防處、入境處、海關及懲教處人員，會加入協助突擊巡查，有關人員會穿戴部門制服或者部門背心，及會出示部門證件。

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼

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兩長者「失蹤」：阿伯落街買食物 婆婆住址字跡太潦

食物及衞生局局長陳肇始今日（14日）表示，共有5,362人須接受檢疫令， 當中4,782人為本港居民，580人為非本港居民。超過95%在家檢疫，其餘在政府檢疫營或酒店。當局正調查違規外出個案，當中一人為伯伯，曾落街買食物，已承諾不會再違反。另一名為婆婆，寫住址時字跡「潦草」，警方未能上門確認，找到後確認有一直在家。

過去有三名接受強制檢疫的港人企圖離開香港，被入境處及衞生署截獲，其後被送到24小時看守檢疫營，衞生署及警方正蒐集證據，提交予律政司考慮檢控。特首林鄭月娥表示，一定會從嚴處理，以達阻嚇作用。

特首林鄭月娥率領官員交代本港「抗疫」工作。（盧翊銘攝）

李家超公布，明天起，除警隊外，四個紀律部隊包括消防處、入境處、海關及懲教署，會加入協助突擊巡查，有關人員會穿戴部門制服，或者部門背心，會出示部門證件。

李家超表示，另外四個紀律部隊人員將由明起加入巡查檢疫令人士。（盧翊銘攝）

四紀部隊將穿本身制服 並出示委任證

衞生署晚上7時半公布，委任懲教署、海關、消防處和入境事務處人員協助執行《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）（《規例》），確保在《規例》下須受檢疫人士留在居所進行強制檢疫。衞生主任和警務人員均為獲授權執行《規例》的人員。他們會協助上門檢查受強制檢疫人士，有關人員在進行突擊檢查期間，會穿着本身部門制服或部門背心，並出示委任證，以證明其身分。

衞生署稱，政府亦有多項措施監測受檢疫人士有否遵從檢疫令。政府資訊科技總監辦公室透過通訊軟件的實時地點分享功能，監察受檢疫人士的位置，並會與受檢疫人士進行視像通話；另外，衞生署亦會致電受檢疫人士，以確保他們留在居所。



發言人重申，所有受檢疫人士必須嚴格遵守檢疫令，如任何人士未有全時間留在強制檢疫的居所，政府會因應需要，要求有關人士立即配戴電子裝置或入住禁閉檢疫營。政府亦會考慮對沒有遵守強制檢疫令的人士作出檢控，這等人士一經定罪，最高可被判入獄六個月及罰款2.5萬元。