【武漢肺炎】林鄭：160萬捐贈口罩將送弱勢社群　向醫管局撥47億

行政長官林鄭月娥連同一眾官員，今日（14日）傍晚召開記者會，交代武漢肺炎疫情與最新應對措施，包括100億元防疫抗疫基金如何分配。 林鄭提及多項重點，其中一項是近日市民十分關注的口罩使用及供應情況，包括政府使用量及存量、捐贈政府口罩用去向，以及資助本地生產口罩進度等。

每月口罩用量800萬個 夠兩個月使用

政府口罩使用量在疫情發展之後飆升，儲存量由一般的3個月用量，一度下跌至只有約1個月用量。林鄭月娥在記者會上指出，政府透過多項措施，將每月口罩使用量壓縮至800萬個，令口罩庫存量足夠兩個月使用。

她表示，政府已經全力在世界各地採購口罩，目前是直接採購，而不是外間所指的以價低者得方法投標。

政府接獲160萬個捐贈口罩 轉送弱勢社群

至於社會關注食環署外判清潔工是否有足夠防護物品，林鄭表示政府會為他們提供口罩，每月需求量約70萬個；另外亦會向公私營安老院舍提供口罩，目前每月需求量約100萬個。

政府近日收到社會人士捐贈口罩，數量高達160萬個，林鄭亦表示會全數捐贈給非政府機構，轉贈予長者及低收入家庭等弱勢社群。

今日團體派口罩情況↓

+ 4 + 3 + 2

資助研發可重用口罩 採購本地生產口罩

近日有社會人士研究能否本地生產口罩，林鄭亦表示會提供資金，支援私人企業在本地建立生產線，又會資助研發、生產可重用口罩。而本地生產口罩在平日亦要有銷路以維持經營，社會上有不同機構平日需要口罩，林鄭表示這方面可以探討。

至於政府資助金額，商務及經濟發展局局長邱騰華表示，創新科技署會協助廠商尋找廠房，政府會向每條生產線提供數百萬元的資助，政府亦會採購本地生產的口罩，確保本地生產線有足夠訂單維持運作。

3措施提升醫護及檢疫效率

另外，為加強全城防疫，林鄭亦宣布，除了設法增加口罩供應量，亦會透過100億元抗疫基金會，撥款為醫護及檢疫工作提升工作效率，具體措施包括：

i. 向醫管局額外發放47億元

ii. 提升家居檢疫的電子監察系統

iii. 提高以短訊向市民發放疫情資訊的效率