【武漢肺炎】港府擬迪士尼旁建檢疫中心　華特迪士尼：同意探討

本港目前有4間檢疫中心正在運作，共提供150個檢疫單位，讓武漢肺炎確診個案相關接觸者入住接受檢疫，亦有部份經內地入境人士入住曹公潭戶外康樂中心及西貢戶外康樂中心。 食物及衞生局今日（14日）公布，疫情發展急速，檢疫中心使用率相當高，港府除了爭取盡快將火炭駿洋邨及元朗八鄉的少年警訊永久活動中心用作檢疫中心，提供逾1,000個檢疫單位外，亦會在現有的檢疫中心再增建600個單位。 港府確認計劃使用毗鄰迪 士尼樂園停車場的一塊約4公頃的政府土，增建約600 個檢疫單位。華特迪士尼公司發言人表示，已同意探討相關安排，並指涉及的用地遠離現時度假區的營運範圍。

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現時使用中的4個檢疫中心，包括麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園渡假村、保良局賽馬會北潭涌渡假營（25 個單位），以及饒宗頤文化館翠雅山房，共可提供約150 個單位的檢疫設施。

食衞局指，由於疫情發展急速，陸續出現社區感染個案，而確診個案的密切接觸者比例呈上升趨勢，再加上一些因配合感染個案調查工作而須馬上進行的撤離行動，因此檢疫中心的使用率十分高，政府正努力增加檢疫設施。

啟用駿洋邨及八鄉少年警訊中心 可提供千個單位

食衞局指，一方面正積極改建，爭取盡快把位於火炭的駿洋邨及位於元朗八鄉的少年警訊永久活動中心用作檢疫中心，預計合共可提供1,000個以上的檢疫單位。

另一方面亦在現有的中心加建單位，分別是在鯉魚門公園度假村增加約350個單位、西貢戶外康樂中心建約100個單位，少訊中心增建約100個單位，合共增建約600個單位的檢疫設施。

政府擬在迪士尼樂園停車場旁一塊政府土地興建檢疫中心。（資料圖片）

華特迪士尼：該用地遠離現時度假區的營運範圍​

港府亦正尋找其他合適用地建檢疫設施，正計劃使用毗鄰迪士尼樂園停車場的一塊約4公頃的政府、機構或社區用地（為政府土地），該用地可望提供約600個檢疫單位。

華特迪士尼公司發言人表示，因應香港政府要求，以及配合香港所採取的維護社區健康及安全措施，同意探討使用位於竹篙灣預留作未來旅遊發展的用地，而該用地遠離現時度假區的營運範圍。