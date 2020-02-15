【武漢肺炎】羅致光探討列職業病　認抗疫基金不全面紓困待預算案

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，行政長官林鄭月娥昨日（14日）宣布成立逾250億元防疫抗疫基金。勞工及福利局局長羅致光今日（15日）預計，若立法會通過撥款，由現在起計一至四個月就可發放各項津貼。 對於被指措施無協助劏房住戶，以及其他原本無申請在職家庭津貼人士，羅承認有關措施未能協助所有受影響的人，包括其他受疫情影響，但過往無領取相關津貼的人士。他又解釋劏房住戶現時政府「無能力去做」，要設計相關制度複雜和有難度。

2月14日林鄭月娥率領多位局長見記者。（盧翊銘攝）

政府昨日宣布為全港約20萬戶低收入家庭提供一次特別津貼，平均每戶大約5000元。羅致光指主要是協助過往一段時間正接受在職家庭津貼，或有子女正獲發書簿津貼的家庭，不希望要設計制度讓市民特別再申請。他又形容上次政府發放4000元計劃的申請過程「痛苦」，政府不希望重蹈覆轍。

他又承認措施未必幫助到所有受影響的人，如劏房戶因沒有定義，而部分劏房戶是低收入人士，可直接或間接受惠。而對於之前未曾申請過津貼的市民、中產人士，以及領取綜援人士，羅解釋整體紓困措施要待本月底的財政預算案再公布，希望市民可「等一等」。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

+ 12 + 11 + 10

另外，政府亦指會津貼重創行業，如持牌旅行社獲發8萬元，食肆及工廠食堂獲發20萬元等。羅致光今日於港台節目《星期六問責》中表示，飲食業有牌照等容易證明，津貼亦較易；但零售業若要設立津貼制度需要較長時間，故津貼亦較遲。

大批長者排隊領口罩的場景，時常可見。（黃寶瑩攝）

羅致光承認抗疫基金有關措施未能協助所有受影響的人。（資料圖片／張浩維攝）

探討將武漢肺炎列入職業病

而針對幼兒中心或幼稚園的津貼，羅致光稱金額約為2.2億元，暫預計作4個月之用，每間中心得到的津貼會視乎幼兒人數決定。他又指，幼兒中心現時已有短缺，若撐不過疫情，到經濟好轉時情況會更嚴峻。

另外，他表示政府口罩足夠使用時間增長不是因存量增加，而是政府大量壓抑使用量，如勞福局因不是最前線，故「一個口罩都唔會派（予員工）」。他又指，現時安老院舍口罩存量僅足夠數日至一個多星期，但員工一定要戴口罩，因此一定要有政府幫助。

對於早有建議將新型冠狀病毒肺炎列入《僱員補償條例》的職業病類別，羅致光指政府已開始探討，但需時討論，如勞工保險的賠償安排等。