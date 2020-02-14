【武漢肺炎】政府向食肆發一次性津貼　牛涮鍋CEO：可以頂到一陣

武漢新型肺炎疫情持續擴散，香港餐飲及零售市道生意大受打擊，出現大規模裁員或倒閉的情況。特首林鄭月娥今日（14日）傍晚召開記者會，宣布成立100億元防疫抗疫基金，包括撥款予旅行社、食肆及零售行業，當中大型食肆及小食檔分別會發放一次性20萬元及8萬元津貼。 牛涮鍋CEO黃傑龍相信津貼應該能幫助業界「頂到一陣」，以解決現金流斷裂的問題，應付來貨及支薪等的支出。中小企食店聯盟召集人林瑞華則批評措施未能治本，憂慮一旦出現社區爆發，會全面打擊消費者的信心，政府首要應做好防疫工作。

黃傑龍形容由於疫情發展過急，業界未能做好準備，現時陷入的是數十年來最凶險的困境。（資料圖片）

經營牛涮鍋、牛角等餐飲品牌的敍福樓主席兼行政總裁黃傑龍，早前為應對疫情決定將自己人工減半，並堅持不裁員及遣散同事。黃傑龍感謝政府措施，按照食肆牌照數量推算，應該涉及高達30億元的撥款，而據他印象中政府從未對飲食界發放過如此大面額的現金。黃傑龍又形容由於疫情發展過急，業界未能做好準備，現時陷入的是數十年來最凶險的困境。

對於大型食肆將獲發20萬元津貼，黃傑龍相信應該能幫助業界「頂到一陣」，現階段最重要的是盡快向業界發放資助，以解決現金流斷裂的問題，應付來貨及支薪等的支出，讓食肆得以維持運作。他又指明白目前政府不會有單一措施能幫到業界，希望社會各界能互相幫助、共渡難關，以阻止失業率持續飆升、大量基層失業的情況出現。

林瑞華：猶如發燒時食止痛藥 藥力過後問題未解決

中小企食店聯盟召集人林瑞華就評價津貼「點都好過冇」，但只能應一時之急，以大型食肆而言20萬元在繳付舖租後已所剩無幾，而小食檔平均一個月的舖租亦須2萬至3萬元，連同人工水電，質疑8萬元的撥款「可以捱得幾耐」，形容津貼就如在發燒的時候吃止痛藥，藥力過後痛苦仍然存在。

林瑞華又憂慮每日均有新增感染個案，一旦出現社區爆發，會全面打擊消費者的信心，將飲食界帶到更嚴峻的境地，認為全面封關及做好防疫工作才是治本的辦法。

林瑞華提出有租戶擔心政府推出資助，會有藉口拒絕減租。(資料圖片／羅君豪攝)

食肆憂業主拒絕減租 黃傑龍：地產商反應正面

林瑞華又指，有食肆反映擔心政府推出資助，業主會有藉口拒絕減租，變相令津貼「左手來右手去」，建議政府應帶頭為租戶減租以鼓勵業界效法。

黃傑龍則認為毌須為此擔心，自言昨日與7個主要地產商會面，對方均對減租態度正面，有部分更已宣布會為旗下商戶減租。黃傑龍又透露有個別地產商表示希望政府會為商戶提供幫助，故推斷業主對今次的措施亦會表示歡迎。

自由黨飲食界立法會議員張宇人亦歡迎政府公布的措施，形容撥款是及時雨。

旅行社東主協會指雪中送炭 促盡快發放

香港旅行社東主協會歡迎政府向每間持牌旅行社發放8萬元。該會會長葉慶寧與主席梁國興早前向財政司司長陳茂波提出，每間旅行社發放15萬元，雖然最終金額未達到該會要求，但認為已有雪中送炭的作用。協會希望立法會財委員盡快通過，並簡化旅行社申請程序，盡快發放款項。

自由黨批發及零售界立法會議員邵家輝則表示，以全港6萬多個零售業商戶計算，政府今次投入的資源約有50億元，對正處於水深火熱的中小微企有一定幫助，希望政府盡量簡化程序，盡快發放款項，讓中微企即時用於租金、員工薪酬等開支上。