【武漢肺炎】廁所協會：室內喉管易損壞　建議安裝分隔牆

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情擴散，日前長康邨康美樓有住户因廁所接駁糞渠的排氣管滲漏播毒，惹起公眾關注。 香港廁所協會日前曾到公共屋邨視察喉管情況，於今日（15日）指出當中多個隱患，包括部分排水管道安裝於浴室，容易造成破損；難清潔喉管之間空間，及市民或因喉管外露而作更改。 他們建議安裝保護分隔牆，將喉管藏於喉管槽内。另外，他們又提議市民可封閉地台去水位，及可改裝「W型隔氣管道」，從洗手盤加設分支喉管到現有的隔氣管道。

熊志權建議可改裝「W型隔氣管道」。（張嘉敏攝）

香港廁所協會日前曾到公共屋邨視察喉管情況，發現有住户的排水管道安裝於浴室內，令使用者容易因碰撞造成喉管破損，令有毒細菌會透過喉管進入室內。另外，喉管之間狹窄，難以清潔，引起衞生隱憂；部分喉管外露在室內，市民容易因個人需要更改喉管，引起健康安全問題。廁所協會副主席熊志權稱，發現有住户用保鮮紙包裹喉管接駁位，但稱實際上未能阻止漏氣。

協會副社交委員蘇金標改用離子水沖廁。（張嘉敏攝）

可封閉地台去水位

他們建議可於廁所內安裝保護分隔牆，將喉管藏於喉管槽內，避免損壞喉管。另外，廁所協會副主席熊志權建議市民可從洗手盤加設分支喉，並接駁至原有的隔氣彎管，形成一個「W型隔氣彎管」，可令管內的水封能長期有水，避免細菌進入室內。由於現代浴室較少機會使用地台去水位，他又稱改裝後可考慮封閉去水位，減低病毒傳染的風險。不過，他稱須由合資格的人士進行改裝工程。

他又提醒市民應保持浴室空氣流通，盡量避免於使用洗手間時開窗，並於使用後才開啟抽氣扇。如廁所屬無窗的黑廁，市民於無方法下必須開啟抽氣扇保持空氣流通，並應考慮於廁門上加設去風位。

W型隔氣管道將原有隔氣彎管接駁到洗手盤。（張嘉敏攝）

可透過儀器過濾公廁空氣

至於公共廁所，他們巡查後發現很多廁板損壞，建議加快維修。協會副社交委員蘇金標稱，工人加強清潔有助消滅廁所環境的細菌，但未能清潔空氣中的細菌。他稱，現時部分公廁已安裝潔淨空氣的儀器，將空氣中有毒的粒子過濾後才抽出，認為有助減少播毒。他又稱，用臭氣水沖廁雖有殺菌作用，但長遠會對環境構成污染，建議可改用離子水。