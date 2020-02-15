【武漢肺炎・2.15】維持56人確診　政府免費接鑽石公主號港人回港

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，本港今日無新確診病例，感染維持56宗，相隔一周再度有一日沒有新增個案。 醫管局醫護裝備只餘一個月存量，下周起進一步減少非急症、非必要服務，料影響10萬人次病人，將裝備留予急需前線人員。 多區出現抗議在區內設置指定「肺炎診所」的示威，天水圍遊行完結後，有黑衣人破壞輕鐵站，防暴警出動拘捕逾20名穿黑衣年輕人。 對於滯留日本橫濱鑽石公主號的港人乘客，政府稱將安排免費包機，在他們獲准登岸後接載回港，接受14日檢疫隔離。

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【23:52】政府公布，正安排包機免費接載「鑽石公主號」上接受檢疫的港人返港，保安局發言人表示，一待日本當局確定具體安排，政府會盡快通知受影響香港居民具體的返港日期和安排。考慮到相關的公共衞生風險，有關人士在抵港後會安排入住檢疫中心接受14天檢疫。

【武漢肺炎】政府免費包機接鑽石公主號330港人 回港後隔離14日

【21:52】澳門連續11日沒有新增個案。政府基本公共服務下周一恢復，巴士班次也會增加。

【21:15】衛生署指，截至昨日（14日）衛生署共向6,625名由內地抵港的人發出檢疫令，當中6,325人在家居檢疫、199在酒店檢疫、101人在檢疫中心。該批強制檢疫人士中，5,888人是香港居民、737非香港居民。

【武漢肺炎】天水圍入夜後有人堵路 防暴警到達清理

入境處人員在日本與中國大使館代表走訪不同醫院了解確診港人的情況。（入境處提供）

【17:53】消息指，港府研究派出國泰包機到日本東京羽田機場，在2月19日接回滯留日本鑽石公主號上的港人。機組人員將穿保護衣物，不會直接接觸乘客。

【武漢肺炎】鑽石公主號載330港人 消息︰政府接洽國泰研包兩機

2月15日，衛生防護中心記者會。（廖雁雄攝）

【16:30】衛生防護中心記者會：

今日無新增確診感染個案，確診個案維持56宗，本地個案較多密切接觸者受感染，發病時間亦較長；而輸入個案發病時間較短，亦較少密切接觸者受感染。

【武漢肺炎】相隔6日再無新確診者 衞生署：難確定是否見頂

醫管局口罩、保護衣、眼罩等保護裝備的庫存數量夠用一個月，未計已派在病房的物資。採購困難，有國家列為戰略商品不能出口，有國家可以出口採購但無及時付運。

【武漢肺炎】醫護裝備僅夠用一個月 醫管局延10萬人次手術及檢查

公立醫院下周進一步減少非急症、非必要服務。

【14:55】郵政柴灣派遞局一名外判公司的司機家人確診感染新型冠狀病毒，郵政外判司機化驗結果呈陰性，確定並非受感染個案。

【武漢肺炎】郵政署：柴灣派遞局外判司機化驗結果呈陰性

【12:20】青衣長康邨康美樓07室住戶，陸續返回居所。第一輛載着康美樓A07室隔離住戶的旅遊巴抵達康美樓地下位置，戴着口罩的住戶陸續下車，並取回行李上樓。

【10:10】日前長康邨康美樓有住户疑因廁所接駁糞渠的排氣管滲漏播毒，惹起公眾關注。香港廁所協會日前曾到公共屋邨視察喉管情況，發現當中多個隱患，包括部分排水管道安裝於浴室，容易造成破損；難清潔喉管之間空間，及市民或因喉管外露而作更改。他們建議安裝保護分隔牆，並設有檢查窗口，方便檢查漏水情況。

長康邨康美樓A07單位的101名住戶已經完成檢疫，全部人對新型冠狀病毒呈陰性反應。（資料圖片 / 余俊亮攝）

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▼疫症下的香港 不正常的日常▼