【武漢肺炎】醫管局前高層：健康人士毋須戴口罩　兩情況下才需戴

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情擴散，香港醫學組織聯會今日（15日）就病毒的預防及控制措施召開記者會，呼籲公眾注重手衞生及保持適當社交距離，並示範佩戴口罩及眼罩的正確方法。他們又呼籲公眾不要對病毒感恐慌。 曾任醫管局總感染控制主任的世衛傳染病流行病學及控制合作中心主任司徒永康稱，根據世衞標準，健康的人士毋須戴口罩；患病或要照顧有病徵人士才須佩戴口罩，若一般市民感到擔心又未能購買口罩，可考慮使用自製紙口罩或可重用的布口罩。他又稱，若周遭有人咳嗽，可立刻退後一米。

香港醫學組織聯會召開記者會，司徒永康（右二）稱，根據世衞標準，健康的人士毋須戴口罩。（張嘉敏攝）

專家指最重要保持雙手衞生

香港醫學組織聯會今日舉行記者會，世衛組織傳染病流行病學及控制合作中心首席護理顧問程棣妍表示，多個國家包括澳洲、美國、新加坡等地均未有建議健康的人戴口罩。她認為保持雙手衞生更為重要，包括於戴口罩前及除口罩前後，均須用潔手液等消毒雙手；而於除口罩時應用雙手除脫兩邊的繩，避免接觸口罩表面；一旦口罩沾濕便應更換。

香港感染及傳染病醫學會會長黃天祐稱，新型冠狀病毒死亡率暫時約有2%，相對於沙士及中東呼吸綜合症為低，惟估計隨着疫情發展，死亡率或會再調低。他又表示，病毒會否造成大流行，須視乎兩個條件：是否新型病毒及是否有效人傳人，強調現時未知新型冠狀肺炎會否造成大流行。不過，他稱必須做足個人及環境衛生，及保持適當的社交距離。

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有人咳嗽 司徒永康：可即時退後一米

港大公共衞生學院名譽臨床教授司徒永康表示，根據世衞標準，健康的人士毋須戴口罩，認為可在兩種情況下佩戴，一是患病時，二是照顧有病徵人士。他指根據現時情況，無病徵者只會傳染給密切接觸者，認為公眾戴口罩前應作風險評估，若市民感到擔心又未能購買口罩，亦無人咳嗽，可考慮使用自製紙口罩或可重用的布口罩。「我唔係用好多口罩，因為我健康，我唔用。」

司徒永康說，若周遭有人咳嗽，即時退後一米即可，並應減少到多人的地方。

周伯展示範佩戴護目鏡。（張嘉敏攝）

香港眼科醫學院前院長周伯展稱，病毒會經由眼白的結膜感染人體，建議市民可戴護目鏡及遮蓋全面的太陽帽作保護。不過，他強調不需要全部時候佩戴，因為若戴不好甚至會有副作用。

醫管局港島東聯網總監陸志聰則稱，若市民平時經常外出，應帶備紙巾、口罩及潔手液。