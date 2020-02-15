【武漢肺炎】香港郵政：下周全面恢復郵件派遞　繼續「口罩先派」

新型冠狀病毒疫情持續，本地口罩供應緊絀。香港郵政今日（15日）表示，本周處理約4萬件內載口罩的郵件，並已完成派遞。有鑑於郵件量仍處持高水平及有數量相約的口罩郵件，故宣布下周將全面恢復每天（周一至周六）的郵件派遞服務，而特快專遞亦會維持星期一至六的收寄及派遞服務，以派遞期間接收的特快專遞郵件。 同時又指，郵政署會繼續以「口罩先派」原則，優先處理內載口罩的特快專遞郵件。

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本周4萬件特快專遞內載口罩

香港郵政表示，今周由2月10日至2月15日的入口郵件量持續較平日高出七至八成，其中約七成為特快專遞郵件，約有40,000件內載口罩。該署續指，雖然已完成派遞此批郵件，惟郵件量仍然維持高水平，以及有數量相約的內載口罩郵件。

故此，考慮到此類郵件屬市民急需的物品，且普遍體積較大，宣布下星期將全面恢復每天（星期一至六）的郵件派遞服務，而特快專遞亦會維持星期一至六的收寄及派遞服務。同時，亦會繼續以「口罩先派」為原則，優先處理內載口罩的特快專遞郵件，並會在派遞前先致電收件人，以確認上門派遞或到郵政局領取的安排。

另外，因應市民對郵政局櫃位服務的需求殷切，全線郵政局亦會維持周一至周五上午11時至下午3時；以及周六上午9時30分至下午1時開放，並提供所有櫃位服務（流動郵政局暫停服務）；且隔天的郵箱收信服務仍然維持。

對於郵政局開放時間縮短，市民倘前往郵政局使用櫃位服務或需等候較長的時間。而出入口郵件服務亦可能因部分航空公司縮減航機班次而有所延誤。