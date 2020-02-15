【武漢肺炎】幸福堂派3000口罩　負責人：點解政府訂唔到我訂到？

隨着新型冠狀病毒的疫情持續擴散，全港的口罩供應極為短缺。在今日（15日）下午1時許，旺角台式飲品店幸福堂免費派發口罩，短短20分鐘內便派發完畢。有長者腳腫仍然堅持排隊，亦有市民表示口罩已戴了一個月。幸福堂負責人表示：「想知點解香港政府訂唔到，而我訂到！」

▼旺角幸福堂派口罩情況▼

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託朋友從土耳其購買快遞返港

幸福堂銅鑼灣及旺角分店負責人吳先生表示，昨晚在Instagram宣布派發口罩，當中網上的籌號佔1,000個，街上派號佔2,000個，每人能取得10個口罩。

他透露採購口罩的過程遇到困難。該批口罩是託朋友從土耳其採購，再以DHL快遞公司寄返香港。然而每確認口罩的認證資料時，總被其他買家捷足先登。

他更坦言，雖然該批口罩的價格比本地昂貴，連運費約400多元一盒，但最終仍採購成功。因此質疑政府，為何坐擁10,000億儲備仍採購失敗，「想知點解香港政府訂唔到，而我訂到！」

幸福堂銅鑼灣及旺角分店負責人吳先生，透露採購口罩的過程遇到困難，總被其他買家捷足先登。（黃寶瑩攝）

市民：沒口罩不能坐巴士 醫院沒口罩派

70歲的馮先生現時與太太剩下半盒口罩，他表示沒口罩不敢出街，巴士司機亦不准上車，亦指政府無法幫助市民，因此雙腿腫脹仍然堅持排隊兩個半小時。

患有長期病患的陸女士，為了延長口罩的壽命，把紙巾放在口罩內。她現時剩下臉上的口罩，雖然公司每日派一個口罩，但經常出入醫院，口罩更換頻密，更不明白醫院為何沒有口罩派發。亦有其他市民指口罩戴了一個月，並豁達地表示：「（肺炎）要嚟都係會嚟，順其自然啦。」

▼疫症下的香港 不正常的日常▼