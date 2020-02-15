【武漢肺炎】鑽石公主號載330港人　消息︰政府接洽國泰研包兩機

新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情持續，有確診個案的「鑽石公主號」郵輪停泊在日本橫濱，目前已知有330港人滯留，料2月19日完成14日隔離。有消息指，政府與國泰航空接洽過，研究於2月19日安排兩班航班飛往東京羽田機場接回港人，有衞生署人員會隨行，航機機組人員會穿戴整套防護裝備，不會與乘客有直接接觸。 不過日本最新安排，下周二起會為船上進行檢測，如屬陰性、即無感染病毒，也要到21日才可落船，故此仍存在變數。

▼鑽石公主號檢疫情況▼

+ 2

消息指國泰機組人員將穿保護衣物

消息指，港府研究派出國泰包機到日本東京羽田機場，安排兩架機，在2月19日接回滯留日本鑽石公主號上的港人。機組人員將穿保護衣物，不會直接接觸乘客，料有衞生署人員隨行。但有關方案仍存變數。

保安局昨晚（15日）表示，正聯繫航空公司，為協助相關香港居民盡快回港的行程制定方案，具體安排有待落實；入境事務處人員在未來一、兩日會陸續聯絡船上的所有香港居民，了解這方面意願。

或最快21日才能下船

民建聯立法會議員鄭泳舜今日表示，接到鑽石公主號船上港人反映，指今日（15日）船上有廣播，日本政府初步計劃在2月18日開始為乘客進行檢測，最少3日才有檢測結果，憂會因檢測而延後至2月21日才可落船。

「鑽石公主號」乘客中共有330名港人，有260人持特區護照，其餘持外國護照，料有其他港人持外國護照未有記錄在案，確實港人人數會更多。目前該郵輪確診個案共有218宗，當中11人為港人。有關港人自2月5日起須在船上被隔離14天，料到2月19日完成。政府成立跨部門工作小組跟進。