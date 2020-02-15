【武漢肺炎】BUPA一員工確診　關太古坊辦公室　屬明星飯局家族

由新型冠狀病毒引起的「武漢肺炎」襲港，本港至今有56宗確診個案。醫療保險公司保柏BUPA證實，昨天下午獲悉一名在鰂魚涌太古坊栢克大廈辦公室工作的員工確診，有同事被界定為密切接觸者。保柏稱，昨晚起已暫停開放辦公室，並已建議該辦公室的所有員工在家工作。 衞生署昨公布一名確診的41歲女子，在鰂魚涌栢克大廈任職文職；太古坊昨晚表示，接獲栢克大廈一高座租戶通知有員工確診。該患者為年初二（1月26日）北角明星海鮮酒家開年餐聚成員之一，共有25名大人和四名兒童出席，連同這位41歲患者，共有六成人確診。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

+ 12 + 11 + 10

相關辦公室員工改在家工作

保柏昨天公布，指獲悉於鰂魚涌栢克大廈保柏辦公室工作的一名員工，確診感染新型冠狀病毒。衞生防護中心現正跟進個案的接觸者追蹤工作，保柏將繼續向其提供有關資料，並為被界定為密切接觸者的同事提供支援。

而保柏在昨晚起已暫停開放辦公室，並已建議該辦公室的所有員工在家工作，「此前，已有大部分員工已經遙距工作了一段時間。」保柏稱，正為員工及其家人提供所需支持，並繼續與衞生防護中心緊密溝通以作出適當處理。

保柏。 (保柏facebook圖片)

患者本月3日開始咳嗽 曾與同事吃飯

保柏指，仍然為客戶提供服務，但客戶在致電服務熱線時，可能需要等候，來電也有機會被轉駁至保柏顧問的流動電話留言信箱，客戶和合作夥伴亦可透過電郵、網上表格及myBupa與保柏聯絡。

衞生署昨天在記者會指，一名確診的41歲女子在鰂魚涌任職文職，她曾與28名親友在年初二出席北角明星海鮮酒家的聚餐，當中包括青衣長康邨康美樓37歲夫婦。她在2月3日開始咳嗽，咳嗽後戴上口罩繼續上班，至2月13日到律敦治醫院求診。她曾與同事吃飯，同事或需接受檢疫。

確診的41歲女子在鰂魚涌工作，與太古坊公布栢克大廈有租戶報告有員工確診吻合。（太古地產圖片）

孖士打一員工需家居隔離

另外，孖士打律師行(Mayer Brown)表示，一名員工於2月8日曾經出席一個家庭聚會，而該聚會上有人在昨天被確診患上新型冠狀病毒肺炎。孖士打律師行稱，該員工沒有與確診者共享食物，二人的座位亦有一段距離，該員工至今沒有出現病徵。律師行已要求該員工留在家中14天，並會密切跟進其健康狀況。

昨天確診者分別是上述的41歲女子、獨居於石籬二邨的70歲男子、在上環酒家工作的61歲女子。