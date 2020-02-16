【武漢肺炎】政府免費包機接鑽石公主號330港人　回港後隔離14日

新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情持續，有近300人確診的「鑽石公主號」郵輪，一直停泊在日本橫濱，目前已知有330港人滯留，料2月19日完成14日隔離。保安局昨晚（15日）近午夜表示，特區政府正安排包機免費，在郵輪上接受檢疫的香港居民獲准離船登岸後，接載他們返港，毋須支付費用。 有關人士在抵港後會安排入住檢疫中心14天，但仍未有具體的返港日期和安排。

入境處人員正陸續通知各人

保安局昨晚接近午夜公布，政府正安排包機免費接載在鑽石公主號上接受檢疫的香港居民，在獲准離船登岸後盡快返港。一待日本當局確定具體安排，政府會盡快通知受影響香港居民具體的返港日期和安排，惟他們在抵港後會獲安排入住檢疫中心，接受14天檢疫。入境事務處人員正陸續以短訊通知船上所有香港居民上述的安排。

局方表示，入境處和香港駐東京經濟貿易辦事處與外交部駐港特派員公署、中國駐日本國大使館及日本外務省保持密切聯繫，以掌握正停泊在日本橫濱的鑽石公主號上，接受檢疫的香港居民的最新情況。政府會繼續敦促日方盡快確定乘客獲准離船登岸的具體安排。

「鑽石公主號」乘客中共有330名港人，有260人持特區護照，其餘持外國護照。目前該郵輪確診個案共有218宗，當中11人為港人。有關港人自2月5日起須在船上被隔離14天，料到2月19日完成。

目前本港四個檢疫中心只有150個宿位。政府尚未公布會啟動哪些檢疫設施，以供鑽石公主號回港居民入住隔離。

↓↓部分已使用及計劃中的檢疫中心↓↓