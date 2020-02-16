【武漢肺炎】三人集會促停用宿舍隔離南返宿生　理大：百人全健康

有理大學生及紅磡區議員昨日（16日）發起集會，要求理大停用宿舍作隔離用途，惟只有三人出席。昨晚上8時許，三名理大宿生向記者表示，聲稱獲得內部文件指有至少3名內地學生未完成隔離離開房間，另外有1名內地生更未完成隔離提早退宿，促請校方交代事件。 理大今日凌晨1時許作出交代，有個別宿生在進行自我隔離期間，表示希望回家繼續進行隔離，校方在評估相關情況後，盡可能尊重相關宿生的合理意願，讓他們離開宿舍；但相關宿生一旦離開，必須完成14日自我隔離才可返回宿舍。校方未有交代他們是哪裡學生。校方又稱，最後一批在宿舍隔離學生將於本周三（19日）結束檢疫，現時百餘名隔離中宿生均健康狀況良好。

理大：有學生希望回家繼續進行隔離

理大今日凌晨1時許回應稱，在宿舍接受自我隔離的宿生包括內地生、國際生及本地生，有個別宿生在進行自我隔離期間，表示希望回家繼續進行隔離，校方在評估相關情況後，盡可能尊重相關宿生的合理意願，讓他們離開宿舍；但相關宿生一旦離開，必須完成14日自我隔離才可返回宿舍。

​理大表示，校方採取比政府更加嚴格的措施。在政府仍未宣佈對在14天內從湖北省及內地其他地方回港的人士進行自我隔離前，校方已於1月22日及1月31日，分別要求所有從湖北省及從內地其他地方回港的學生及員工，進行自我隔離。因此特區政府於2月8日起對有關人士實施強制隔離前，校方已要求相關人員進行自我隔離。

本月20日起宿舍再無需隔離宿生

發言人又表示，​因應疫情的變化，理大從2月5日起，實行了停止安排內地返港宿生入住宿舍的措施。因此自我隔離宿生的人數最近每天都在減少，至2月20日理大宿舍將再無需要隔離的宿生，即連同今日在內尚餘4日，最後一批學生將於周三隔離期滿。校方指現時有百餘名學生正進行自我隔離，他們的健康狀況良好。

發言人稱，接受自我隔離的學生需嚴格遵守自我隔離的相關指引，包括自我隔離期間不可離開校方安排的獨立房間，以及須每日向舍監提交體溫監測紀錄及健康情況報告。在隔離期間不得離開宿舍，相關宿生的學生卡進出宿舍功能被取消。校方亦已安排舍監及輔導人員密切留意相關宿生的情況，並隨時給予送餐等多方面協助。