【武漢肺炎】陳茂波：企業面對「斷崖式萎縮」財赤或歷來最高

武漢肺炎疫持續肆虐，各行各業受到重創。財政司司長陳茂波今日（16日）於網誌指，新一個財政年度的預計財政赤字，或是歷來最高。他又指，現時財政儲備仍容許政府近期可持續推出逆周期措施，支撐經濟，惟展望未來，他稱政府在考慮新增開支，尤其是經常性開支時，必須更注意可持續性，量入為出。

影響程度高於2003年時沙士

陳茂波提到，受疫情影響，市民減少消費活動，令不少企業面對「斷崖式的萎縮」，上星期相繼傳出有更多企業要求員工放無薪假期、減薪、裁員、甚至倒閉。他認為，疫情對港經濟實質影響頗大，程度可能高於2003年時沙士，受影響不再局限在零售、飲食或旅遊相關行業，或令失業率急速惡化。

他又預料，2020/21年度的預計財赤，以金額計或是歷來最高，主因是政府近10年經常性開支持續大幅增加，及經濟轉弱令政府來自稅收和土地的收入顯著減少。他指，過去政府加大開支的一個主要原因，是為了提升服務，或加大對社會多方面投資，屬需要「追落後」工作，至於往後開支增加力度視乎政府長遠財政承擔能力。他認為，外圍經濟環境多變，疫情對內地經濟影響仍有待觀察，本地除疫情外，又未完全走出去年社會事件陰霾，料財赤或維持一段時間。

財政司司長陳茂波指，新一個財政年度的預計財政赤字，或是歷來最高。（資料圖片）

陳茂波在文末稱，政府現時的財政儲備，容許政府近期可持續推出逆周期措施，穩住就業，支撐經濟。不過，為確保公共財政的穩定，未來在考慮新增的開支，尤其是經常性開支時，須更注意財政上的可持續性，量入為出。另外，政府亦需做好發展經濟工作，保持經濟增長動力，以支撐各項公共服務和社會建設。