【武漢肺炎】陳茂波料消費行業將入「更深寒冬」　財政赤字或上升

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒蔓延，財政司司長陳茂波今日（2日）發表網誌，表示本港經濟在2019年陷入負增長，在新型冠狀病毒肺炎疫情的威脅下，料餐飲、零售、旅遊及消費行業，將陷入更深的「寒冬」，今年經濟繼續收縮的風險大大提高，財政赤字可能進一步上升。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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陳茂波表示，本港經濟在2019年陷入負增長，踏入2020年仍未擺脫持續下滑的風險，便遇上新型冠狀病毒肺炎疫情的威脅，他肯定會對經濟造成雙重打擊。陳茂波續指，過去大半年備受壓力的餐飲、零售、旅遊及消費行業，將陷入更深的寒冬，中小企及打工仔承受的壓力亦將會更大。

在疫症出現之前，市場上不同機構對本港今年經濟預測介乎增長2%至負增長4.1%，預測的中位數是零增長。至於政府對今年經濟的預測，現時還未敲定，而疫情的發展及持續時間會是主要考慮因素之一。陳茂波估計疫情將令今年經濟繼續收縮的風險大大提高，亦會影響到政府收入減少及支出增加，意味財政赤字可能進一步上升。

陳茂波表示會確保所有防疫及抗疫工作、以及醫療體系，都會得到充足的財政資源，讓香港可以打好這場防疫戰。在金融市場方面，則會率領相關部門及各金融監管機構，做好實時、全方位及跨市場的監察與協調。疫情蔓延，雖令本港以及海外主要股市受壓，但本港市場的交易及交收依然穩妥和有秩序進行。陳茂波強調會繼續保持警覺，緊密監察，確保香港的金融安全。

▼政府最新升級防疫措施▼

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就新型冠狀病毒肺炎疫情在過去一個多星期迅速升級，在不同地區陸續出現確診個案，陳茂波指如何做好防疫、抗疫工作成為全球首要任務，各地也相繼加強措施，減低疫症在社區蔓延的風險。在全球各地都提高戒備，並加強採購防疫物資的背景下，香港在採購相關物資方面遇到的挑戰愈來愈大。

他續指特首林鄭月娥上周公布新一輪的防疫安排，包括延長中學、小學、幼稚園、幼兒園以及特殊學校停課時間，並延長公務員特別上班安排，連同早前限制湖北居民以及任何過去14日到過湖北的人士入境香港、暫停個人遊簽注等措施，都旨在盡可能減少跨境及本地的人員流動，力求減低病毒在社區傳播的風險。

政府同時呼籲僱主為僱員作彈性的上班安排，減少僱員不必要的外出需要。與此同時，政府會透過跨部門合作，加強在全球市場搜購所需的物資，致力讓防疫物品供應趨向穩定。陳茂波呼籲個人方面，要保持健康體魄，減少出行，同時注重個人衛生，提高防備，又謂「謠言、仇恨與消極的行動無助於對抗病毒。團結一致、互相支持，才能發揮更大的力量。」