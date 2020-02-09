【武漢肺炎】陳茂波指疫情影響經濟較沙士時期更大　前景不樂觀

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，經濟亦受到打擊。財政司司長陳茂波今日（9日）發布網誌指，今次疫情對本港經濟實質影響程度，要視乎事態發展，但相信前景未許樂觀，並很有可能高於2003年時沙士對經濟的影響。他表示，新一份財政預算案將於月底公佈，疫情迅速變化對制訂預算案的工作帶來更大挑戰，正評估疫情對本港經濟的最新影響。

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陳茂波在網誌上指，現時內地旅客佔整體訪港旅客人數的78%，比率遠高於2002年的41%。而近年旅遊業佔本港總服務輸出32%，高於沙士時期的21%。因此，旅遊及零售業持續疲弱的話，將對本港經濟帶來的更顯著的影響。

債券、貨幣、外匯等暫未見異動

他並預料，今次疫情迅速向全國蔓延，對於正在轉型中的內地經濟，造成的影響亦會比沙士時期為大。倘若中國經濟增長的動力放慢，全球的經濟增長亦會受到影響。不過他表示過去兩星期，債券、貨幣、外匯和衍生工具市場未見異動，股票市場縱有波動，仍平穩有序運作，反映本地及國際投資者對香港市場保持信心，政府會繼續緊密監察。

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預算案月底公布 審視不同措施

陳茂波指最後指，新一份財政預算案，還有兩個多星期便發表，疫情迅速變化對預算案的編製工作帶來更大挑戰。他正評估疫情對本港經濟的最新影響，並審視不同措施的適切性。

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