【武漢肺炎】實惠員工放無薪假　執董減薪四成　未來或關更多分店

武漢肺炎疫情持續，令零售市道步入寒冬。專售傢私及家居用品的實惠集團表示，過去9個月已採取一系列減省成本措施，包括裁減10%分店人手，而2月起至5月期間，後勤員工要參與放無薪假，中及高級管理層減薪平均20%等，集團執行董事則減薪40%。 實惠旗下亦有4間分店已停業，並表明正積極審視縮減更多分店，包括本年度租約屆滿的8間分店。實惠又指，未來或再裁員，期望業主減租，共渡時艱。

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中高管理層平均減薪兩成

實惠今公布，為應對新型冠狀病毒疫情爆發及社會運動事件所帶來的經濟下行壓力，已在不影響服務質素下裁減10%分店人手，另減緩招聘流程。今年2至5月，後勤員工將參與放無薪假期，中及高級管理層減薪平均20%等，集團執行董事更於今年2至6月減薪40%。

期內，為嚴控成本，應對人流減少及營銷數字下跌，集團旗下共4間分店已經停業，並正積極審視疫情發展及經濟情況，慎重考慮本年度租約到期的其中8間店舖是否續租。

實惠集團董事長關百豪表示，在如今下行的經濟情況下，本地民生用品如傢俬等的銷售已面臨巨大壓力，顧客人流在疫情及社會運動影響下，過去9個月已減少30%；雖然集團的新零售模式便利顧客享受網上購物及送貨服務，惟主要傢俬及家居用品的供應，也因疫情打擊受到影響，供應鏈幾近終斷。在供求嚴重受到影響的情況下，如短期內經濟情況未能好轉，集團將逼於無奈再採取其他措施，包括進一步刪減分店及裁員。

關百豪：減省成本力度已超沙士 冀業主減租

他又指，感謝各同事鼎力支持集團各項減省成本措施，目前所採取的一系列措施已是超越2003年沙士時期的力度，集團將繼續與業主商討減租事宜，期望各業主體恤零售商的經營情況，共渡時艱。

實惠亦有於門市出售抗疫產品，集團表示，過去數月已加強其環球採購網絡， 一旦貨品抵港，將盡快推出市場。（實惠ＦＢ專頁截圖）

截至去年底，實惠集團共有28間分店及約800名全職及兼職員工。