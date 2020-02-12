【武漢肺炎】地盤迫停工、酒店推無薪假　最受疫情影響的8大行業

武漢肺炎影響下，公眾活動大幅減少，市民減少外出消費及與人接觸，不少返臨時工及兼職工作的人士因此減少工作或失業。有網民在討論區指自己受疫情影響，已很多日沒有開工，言論一出，引起熱烈討論。一起睇睇哪8種職業最受影響。

受疫情影響，不少人無工開。（christopher lemercier/unsplash）

8種最受疫情影響的職業(按圖放大)

+ 5 + 4 + 3

1.活動助理

不少大型公開活動，如展覽、展銷會等都被取消，返開活動炒散工的人士近日都很難找到工作機會。

2. 興趣班導師及私人補習老師

學校停課，部分家長也不放心讓子女出外參加興趣班及補習班，使不少課堂因家長要求或收生不足而得取消，使有關導師及補習老師無班可教。另外，為了減少人與人的接觸，不少家長都暫停了子女的上門私補，使補習老師最近都不用上堂（也有人覺得子女正在停課，無需補習老師跟功課及溫習測驗）。

3. 表演工作者

不僅是香港藝術節2020的所有節目已被取消，就連康文署轄下所有表演場館亦暫停開放，因此很多戲劇與舞蹈等的表演節目需要延期。據聞，一些舞台劇亦因此暫停排練。這個月，可能是藝術工作者大感工作艱難的時刻。

4. 空中服務員

國泰及國泰港龍航空傳出將於3月強制員工放無薪假的安排，就算有工作，飛行時數也可能減少，例如國泰集團在1月28日就宣布「由2020年1月30日起至3月底，將會逐步減少來往香港及中國內地航班百分之五十或更多的運力」，所以空姐空少同為返工日數減少的一員。

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+ 2

5. 酒店從業員

政府統計處在1月20日發表失業報告，其中住宿業的失業率維持在5.2%，為3年以來的高位。有些酒店因為入住的人數減少，得削減人手來維持營運，但就算從業員沒因此而失業，也有些得放無薪假，例如富豪酒店集團宣布，旗下員工2月需要放4天無薪假，變相減少收入。

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+ 4 + 3 + 2

6. 旅遊從業員

不少人認為疫情肆虐下出入境很高風險，故近日外遊的人數明顯減少。故不少旅遊業人士仍在放無薪假。

7. 銷售員

與酒店業人士一樣，零售業的失業率同樣維持在5.2%。無他，人人自危加上一罩難求的情況下，很多人都寧減少外出消費，結果零售業自然難做。部分返零售兼職的打工更被「cut鐘」（減返工時數），最後變相無冇工返。

8. 地盤工人

地產商新世界於2月4日起關閉旗下所有地盤兩星期，以確保工人安全，所以大批地盤工人現正停工。

搵錢唔駛搵命搏？

部分職業停工因為經濟差，部分職業停工是為了保障從業員健康。手停口停當然會令一些人感徬徨，特別是家庭負擔重的打工仔，在這段時間更是百上加斤。

不過換個角度來說，新型冠狀病毒的疫情仍持續威脅着社會，而且各界仍未完全掌握這病毒的威脅究竟有多大，在這情況下停工也是無可厚非。希望疫情快點過去，讓有經濟壓力的打工仔可快點找到工作，不再憂愁。

資料來源:政府新聞網

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