【武漢肺炎】林鄭視察檢疫中心　重申規定嚴格　盼市民理解包容

新型武漢肺炎疫情未受控制，檢疫中心的選址備受爭議。行政長官林鄭月娥今日視察抗疫工作，先後到訪檢疫中心、深圳灣口岸及瑪嘉烈醫院傳染病中心。 林鄭月娥表示，明白市民對於檢疫中心的關注，但重申中心運作必須符合嚴格規定，有足夠措施把關安全，希望相關地區的居民理解及包容。

行政長官林鄭月娥今日（16日）到訪多個地點視察抗疫工作。（政府新聞處圖片）

抗疫工作如火如荼，林鄭月娥今日（16日）到多個地點視察抗疫工作，了解前線人員的工作情況。



林鄭月娥早上在食物及衞生局局長陳肇始教授及發展局局長黃偉綸陪同下，先到位於八鄉的少年警訊中心（八鄉少訊中心），了解將中心內部分設施改建成檢疫中心的工程進度。該中心預計在二月內完成工程，可提供約90個單位。

此外，政府亦將會於中心內空置土地以組裝合成建築方法加建檢疫設施，預計有關硬件配置工作可於四月內完成，提供額外約100個檢疫單位。

港府強制檢疫14天措施本月8日生效，實施首天的深圳灣口岸情況。（梁鵬威攝）

林鄭月娥指，足夠的檢疫中心設施對抗疫工作非常重要，因此除了啟動度假營為檢疫中心外，自疫情初期已積極物色可提供額外單位的適合地點。

就近日大眾對檢疫中心選址有不滿，她表示明白選址附近居民的關注，但懇請社會大眾以同心抗疫的精神支持相關的建設。她重申，檢疫中心的運作須符合嚴格的規定，有24小時執法人員及醫護當值，需要檢疫的人士進出中心時以專車接送，不會在社區活動，因此對附近居民影響輕微。她指政府會加強向市民解說檢疫中心的運作，亦希望相關地區的居民理解及包容。

行政長官林鄭月娥今日（16日）到訪多個地點視察抗疫工作。（政府新聞處圖片）

林鄭月娥與陳肇始其後到深圳灣口岸視察，並了解貨物通關情況。林鄭月娥強調，政府會確保強制檢疫安排有效落實，若有受檢疫人士失去聯絡，警方會考慮向他們發出通緝令，律政司和衞生署亦正研究就數宗違規個案提出檢控。她強調，政府防疫措施未有對市民日常生活所需物資的跨境貨運造成影響，呼籲市民無需擔心。

二人隨後探訪瑪嘉烈醫院傳染病中心，林鄭月娥讚揚醫管局員工應對疫情的辛勞，主動提及「防疫抗疫基金」中針對醫管局的47億撥款，表示政府會全力支持醫院的抗疫工作。