【武漢肺炎】打邊爐家族24歲患者留醫8日出院　醫管局研血清治療

由新型冠狀病毒引致的「武漢肺炎」疫情持續，早前確診個案中出現「打邊爐家族」感染群組，有11人確診，並至少傳染多2名接觸者。在整個家庭感染群組中首名確診的24歲男子，在本月8日到律敦治醫院求診並入院接受隔離治療。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（16日）公布，該名24歲患者今日出院，他僅留醫8日，是最快出院的患者，亦成為本港第二名確診感染肺炎後出院的病人。 何婉霞透露，醫院為新出院的病人使用輔助性治療，並主要以兩種抗病毒藥物，專家小組亦會研究用痊癒病人血清作治療方法。

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何婉霞表示，今日再多一名患者出院，為第27宗確診個案，即「打邊爐家族」首名確診的24歲男患者。何婉霞稱他符合出院條件，情況穩定及沒有病徵，兩次病毒測試均呈陰性，經向衛生署衛生防護中心了解，評定病人情況適合出院。

出院患者僅接受紓緩治療

何婉霞稱，兩名已出院病人在留院期間，主要接受紓緩治療，亦有使用輔助性及兩種抗病毒藥物治療。她指出，年紀大或有長期病患的人，病情較易惡化，沒有長期病患的人一般較快康復，目前已出院的兩名病人均較年輕，且沒有長期病患。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（16日）公布，該名24歲患者今日出院，為本港第二名確診感染肺炎後出院的病人。（羅君豪攝）

對於內地抽驗血清作新冠肺炎臨床治療，何婉霞表示，醫管局專家小組就疫情進展去檢視全球不同治療做法，包括研究用痊癒病人血清作治療方法，目前以輔助性治療及處方抗病毒藥物為主，同時有為出院患者抽取血清。

「打邊爐家族」一行涉及19人，他們曾於年初二（1月26日）於觀塘Lento Party Room聚餐。首名確診者為24歲青年，率先於本月9日確診，隨後其雙親、外婆、二姨、三姨、四姨、三姨丈、兩名表弟及表姐，亦證實確診，即共有11人感染武漢肺炎。

餘下的8名親友當中，兩人屬內地親友，但據報並無確診。群組亦疑出現二代傳染，24歲青年的父親及二姨，都分別有一名同事其後確診，其中二姨的同事為51歲男子，其同住胞妹出現病徵，正留院接受隔離治療。