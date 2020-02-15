【鑽石公主號】美國將以專機接走船上國民　台擬出動華航包機

在日本橫濱海上隔離的郵輪「鑽石公主號」，2月15日再增加67個確診感染新型冠狀病毒個案，累計升至285宗，船上乘客人心惶惶。美國2月15日宣布，將用包機接走船上國民，預計2月17日從羽田機場離開。台灣官員也稱，正研究以華航包機接回台灣人，正與日本方面洽談。

圖中的郵輪為「鑽石公主號」，目前停泊在橫濱港口，美方擬出動包機帶走船上的美國國民（Getty）

美方：預計2月17日離開

美國駐日本大使館2月15日宣布，國務院將派包機接回「鑽石公主號」郵輪上的美國乘客等，包機將在2月16日傍晚抵達日本，然後讓美國人乘坐巴士前往，預計包機2月17日會從東京羽田機場出發。

美國《華爾街日報》報道，船上約有380名美國人及他們的家人，政府會確認他們的健康狀況，若然出現發燒或咳嗽等症狀，會在日本接受必要的治療。包機會飛往美國加州的美軍基地，然後部分人會轉到德州的美軍基地，他們要接受2周隔離。

美國大使館2月15日向美國乘客等發送電子郵件，強調「美國人的安全是政府最優先事項」，又稱為了以美國的標準履行政府對國民的責任，將採取安排回國的措施。

郵輪「鑽石公主號」上約3,700名乘客和船員仍在接受隔離觀察（AP）

台灣：考慮和華航合作出動包機

另一方面，台灣政府也有意接走船上的台灣乘客。台灣衛福部部長陳時中2月15日表示，預計也會以包機形式接回受困台灣人，考慮和華航合作出動包機，並由台灣派遣防疫人員登機，以保護機上人員。

當地媒體報道，郵輪上共有22名台灣人，其中一名85歲台籍老翁一度傳出身體不適及咳血的消息，目前已由日方安排入院。

郵輪上有330名香港人

「鑽石公主號」也載有330名香港人，消息指，港府研究派出國泰包機到日本東京羽田機場，在2月19日接回滯留日本鑽石公主號上的港人。