【鑽石公主號】發放正能量！乘客貼字條感謝船員　日企送4000便當

載有3700人的郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess）自2月4日以來停泊在日本橫濱海域，全部人員接受海上隔離，隨着船上愈來愈多人確診感染新型冠狀病毒，不少乘客憂心忡忡又大嘆沒有自由，船員更是承受沉重壓力。 幸好該船近日也出現一些正能量小故事，包括有一些乘客把寫有感謝句子的字條貼在房門上，向船員表達謝意。橫濱品牌「崎陽軒」則一口氣送出4000個便當，為乘客、船員及現場支援人員打氣。

有郵輪「鑽石公主號」乘客感謝船員的照顧，寫下感謝字句（Twitter@keto444）

「鑽石公主號」載有2千多名乘客，包括260名香港人，郵輪上另有1千多名船員，不少船員仍在執行職務，他們戴口罩和手套工作，但仍冒着因與受感染乘客接觸而染病的風險。

部分旅客也深深明白船員面臨的困難處境，有網民上傳照片到社交網站Twitter，顯示有乘客在房門上張貼感謝字句，向船員表達謝意。

該名網民Tina接受「今日日本網」（Japan Today）採訪時稱，她曾在船上工作，照片是一位目前正在郵輪上的船員傳給她的，她稱「媒體的報道都很負面，我覺得很傷心，其實每個人對彼此都心懷感激，盡力做到最好。」

從照片可看到，有署名Yuki的旅客留言稱「給所有船員：每一次都很感謝。我想每一個人都很累了，但請做到最好，我真的很感謝，一起克服這次吧，我愛每個人。」另外也有旅客在字條上畫畫等。

日本企業送出4000個燒賣便當

日本媒體又報道，橫濱品牌崎陽軒2月12日決定送出4000份燒賣便當給船上的旅客與船員，為他們加油打氣，其中200份也會送給在現場支援郵輪的醫療人員等。

據日本厚生勞動省2月13日公布資料，目前郵輪「鑽石公主號」有至少218人確診感染新型冠狀肺炎。他們要接受海上隔離至起碼2月19日。