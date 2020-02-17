【消委會】健身App「免費下載」　一入資料即被自動訂閱索近千元

安裝手機App只需數秒，但即使標示「免費下載」，亦有機會即時自動授權以收費方式訂閱程式及扣費，亦非直接刪除便會終止訂閱。消委會去年接獲20宗有關手機應用程式投訴個案，其中有市民透過銷售平台免費下載健身應用程式，按指示選擇運動目標，再輸入身高、體重及運動習慣等資料，並以指模確認後，即接獲938元交易短訊通知，原來已被收取年度訂閱費用。 消委會提醒，市民在下載前應細閱相關收費或取消條款、瞭解會否衍生其他收費；亦敦促程式開發商提高資訊透明度，並於試用期完結前主動向消費者發出訂閱收費提示，避免交易爭議。

不少市民使用智能電話，消委會提醒在下載手機App前應細閱相關收費或取消條款、瞭解會否衍生其他收費。（資料圖片）

輸入資料後即自動扣款

李女士觀看手機影片時突然彈出一個有趣健身App廣告，遂經銷售平台免費下載，首先按「繼續」按鈕選擇運動目標，再按「下一步」輸入身高、體重及運動習慣等資料，隨後看到頁面同樣有「繼續」按鈕，不以為意按下並進行指模確認，隨即接獲938元交易短訊通知，令她十分驚訝，職員回覆指是訂閱健身程式一年的費用。

她非常不滿尚未試用健身程式便被扣費，同時程式上的功能不外是制定健身計劃、定時提醒用戶步行、跑步及飲水等基本功能，亦發現程式用戶評價一律欠佳，要求相關平台跟進。

有關程式銷售平台其後同意作一次性特別安排，全額退款，但提醒投訴人為避免額外費用，須自行於手機內取消應用程式的訂閱服務。

刪App未能終止訂閱

不但試用已要付款，有個案更是即使刪除應用程式，仍被收費。

楊先生下載文書應用程式享7天免費試用，但在試用期完結前已於手機上刪除該程式。他其後發現，電話賬單收取238元程式訂閱費用，電訊公司職員解釋登記上台時，默許設定由電訊商代收取應用程式費用，強調只是按購買記錄代收款項，如有爭議，須直接聯絡應用程式銷售平台或相關開發商。

根據程式銷售平台政策訂明，退款申請必須於購買日起計48小時內提出，故他最終未能取回款項，但電訊公司已協助他取消訂閱該程式，不會再衍生額外費用。

因「月付年度計劃」取消訂閱須支付違約罰款

黃小姐看見設計軟件程式提供免費試用，遂輸入電郵登記，隨即轉至信用卡付款頁面，並顯示「首7天免費體驗，試用期後$158／月」，她明白試用期後收費，輸入資料完成安裝；7天後，她接獲電郵收費單據，信用卡已自動支付158元，黃小姐取消訂閱程式，卻收到通知要求額外收取違約罰款。

黃以為該程式按月收費，可隨時取消，原來系統預設為「月付年度計劃」，認為寫法欠清晰，除應該列明$158X12個月外，亦應展示所有收費選項以供選擇。在消委會協助下，黃不需繳付違約罰款。

消委會提醒，安裝前應詳閱應用程式的介紹及其他用戶評價，留意有關試用期限、收費條款、自動訂閱及取消政策等資訊；謹慎審視應用程式要求獲得手機通訊錄、相片／媒體、位置等資料的存取權限，倘若程式要求以人面識別、指模等確認步驟，有機會因而授權程式利用儲存於手機內的信用卡資料作交易；不時查看應用程式銷售平台內「訂閱項目」及「購買紀錄」的欄位，以及每一期電話賬單及信用卡月結單有否不明收費；設有試用期限程式需於指定時間內提出取消。