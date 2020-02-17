【消委會】Edison mama香蕉ange長頸鹿嬰兒牙膠咬得甩　可致窒息

嬰兒從6個月大到2歲會長出乳齒，期間容易牙肉痕癢及口水增多，不少家長會讓孩子咬嚼牙膠舒緩不適。不過市面上牙膠種類繁多，質量不一。消委會今日出版的新一期《選擇》月刊，公布市面上20款牙膠測試報告，評估其結構、化學及衛生安全程度，發現有2款牙膠包括「Edison mama」香蕉牙膠Kamikami Baby Banana以及「ange」長頸鹿牙膠Giraffe Teether，在結構及耐咬程度上存在不足，或有窒息危險。 另外，售價最貴的nuvita Romeo Natural Massaging Teether的可亞硝化物質遷移量，超出歐洲標准上限8倍，進入嬰兒胃部後，有可能轉化成致癌物質。

↓↓兩款咬得甩的嬰兒牙膠↓↓

20款測驗樣本，包括13款非液體牙膠及7款含液體牙膠，價格由18元至139元不等。消委會按照歐洲玩具標準EN71-1評估，發現有一款結構安全程度不符合標準，末端部分太過於細小；該款及另外一款在咬力測試後出現破裂和斷裂情況，破碎部件若被嬰兒吞下，可能導致嬰兒窒息。

消委會測試發現，兩款韓國製的嬰兒牙膠，都有部分可被咬甩，嬰兒一旦吞下，有窒息風險。（消委會《選擇》月刊圖片）

耐咬測驗揭「蕉皮」「鹿耳」「煲呔」破裂​甩下

在結構安全測試中，檢測員會將樣本放在一個模擬幼兒口腔的測試模板中，若能通過則代表樣本部分體積太小，代表有可能深入幼兒喉部，阻塞咽喉。測試發現，Edison mama香蕉牙膠Kamikami Baby Banana牙膠末端部分，能穿過模擬幼兒口腔的測模格，有可能會滑入口中，阻塞咽喉而構成哽塞或窒息風險。消委會已經將資料交予海關跟進。

Edison mama香蕉牙膠在耐咬測驗中一出現破裂狀況，從相片可見，「蕉皮」末端破裂掉下；另外ange長頸鹿牙膠Giraffe Teether部分位置也在耐咬測驗中出現破裂，「鹿耳」及「煲呔」甩下，同樣可能令嬰兒造成哽塞及窒息。

嬰兒牙膠測試結果。（HK01製圖）

nuvita牙膠部件驗出亞硝胺化合物 超標逾8倍

另外，不少國際組織研究，均現橡膠製品會釋出致癌性的牙硝胺化合物或可亞硝化合物。消委會參考歐洲玩具標準EN71-12:2016的方法和規定，以人工唾液檢測所有牙膠樣本。當中價錢最貴的「nuvita」牙膠，檢驗的可亞硝化合物遷移量為0.094mg/kg，超出標準所建議的最高限制（0.01mg/kg）逾8倍。可亞硝化合物攝入人體後，可能被轉化為具致癌性的亞硝胺化合物，長期攝入有健康風險。

nuvita一款牙膠檢驗的可亞硝化合物遷移量為0.094mg/kg，超出標準所建議的最高限制（0.01mg/kg）逾8倍。（網上截圖）

Clippasafe含液體牙膠微生物總量超標339倍

是次測驗樣本中，有7款為含液體牙膠，消委會對微生物安全程度進行測驗，發現「Clippasafe」樣本檢驗出好氧性微生物總量為每毫升340,000CFU，超出歐盟玩具安全指令下NB-Toys建議的限制339倍，消委會指衞生情況令人關注。

消委會指，因為幼兒的免疫系統尚未發育完善，若吞下或接觸到會有較大的健康風險。「nuvita」廠商則表示2019年底的產品已經跟從EN-71-12標準，代理商則表示暫時已經將產品下架，替換新批次的商品。「Clippasafe」代理商以表示已將有關產品下架。

若液體無流出 料影響不大

被問及是否有需要停用部份牙膠，消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀說，在液體牙膠而言，部份樣本液體的細菌含量超標，包括腸道菌等，或對嬰兒構成傷害，但若牙膠完整無缺、內面的液體沒有流出，嬰兒不會受細菌感染，建議父母細心觀察牙膠是否有破損。

她又指，有牙膠不能在高溫、以蒸氣等清潔，若放在雪櫃更可能破壞外層物料，建議父母要按廠商建議作保養及清潔。