【消委會】8抽濕機抽濕量低於聲稱　最大達15%　消委會交海關跟進

早前天氣潮濕，霧鎖香港，難以晾乾衣物，充滿濕氣的衣物堆積如山更易發出陣陣「罨味」（噏味），不動不出動抽濕機解決問題，近年也有二合一空氣淨化抽濕機出現。消委會在今日（17日）出版的新一期《選擇》月刊，與機電工程署合作測試14款抽濕機的安全及效能。8款抽濕機在廠商慣用環境下的抽濕量，均低於聲稱；當中以售價1,899元的「名家Famous」牌產品差異最大，達到15%；但在標準環境下的抽濕量卻高於聲稱5.2%，消委會已交海關跟進。 LG一款抽濕機在標準測試環境下抽濕能力最強，每度電可抽超過3升水，在安全方面表現亦出色，總評分最高。

新一期《選擇》月刊公布14款濕機抽測試報告，封面人物為藝人周栢豪。（《選擇》月刊圖片）

消委會是次測試了市面上14款壓縮式抽濕機，當中包括4款普遍價格較高的空氣淨化抽濕機，總體價格介乎與1,899至5,980元。14款樣本聲稱在標準環境下（溫度26.7度及相對濕度60%）每日抽濕量達8.5升至18升，在廠商慣用環境（溫度30度及相對濕度80%）每日的抽濕量就達14升至30升。

天氣潮濕，衣物往往很難乾透，不少人會使用抽濕機除濕。消委會比較了市面上14款抽濕機。（資料圖片）

八款抽濕機在廠商慣常的量度環境，每日抽濕量低於聲稱（紅框示）。（香港01製圖）

標準環境下 6款抽濕量比聲稱低

在標準環境下，有包括「聲寶Sharp」、「惠而浦Whirlpool」、「草津Kusatsu」等六款的產品，量得抽濕量比聲稱低，但都在可接受公差範圍內。

在廠商慣用環境下，有8款量得抽濕量低於聲稱數值。其中「名家Famous」抽濕量低於數值14.6%，為當中最嚴重，消委會已經將結果交給海關跟進。代理商表示該型號標準電壓為220-240伏，產品上標註的20L的抽濕量是在230V電壓下量度，認為測試結果在於輸入電壓不同。

名家Famous牌抽濕機的抽濕量，與聲稱的有出入。（網上圖片）

不過「名家Famous」在標準環境下，抽濕量卻比聲稱的高出5%。海關指出，測試結果可能受測試條件，例如輸入的電壓、儀器、設備等影響。根據《商品說明條例》，商戶如在欠缺實質證據支持下就有關貨品作出虛或假具誤導性達關鍵程度的陳述，可構成虛假商品說明的罪行。

「LG」能源效益表現最佳 每度電可抽濕3.19升

消委會並以抽濕量及耗電量計算每度電可以抽取多少升水，以此評估不同抽濕機的能源效率。在標準環境及商用環境下，「LG」的能源效益表現最佳，每度電平均可以抽濕3.19升。

機電工程署建議，消費者選購抽濕機的時候，除了留意能源標籤上的「能源效益級別」外，亦可以留意標籤上的「能源效率」數值，同時還可以對比標籤上的「每年耗電量」，比較不同型號可以節省多少電費。

消委會測試市面上14款抽濕機。（資料圖片）

應留意能源效率 考慮整體成本

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀說，在每日抽濕量可達15公升的6款樣本中，能源效益量最高的抽濕機一度電可抽3.19公升，但最低的卻只得抽到1.98 公升，兩者相距61%，她建議，消費者選用抽濕機時，即使列明同一個抽濕量及能源標籤，但都要留意能源效率。

她又指，廠商做測試時，其溫度及相對濕度一般較高，故得出結果後，抽濕量會相對較高。她說，在標準環境及一般家庭下，氣溫及相對濕度較難符合測試情況，當使用標準環境做測試後，抽濕量遠低於廠商環境，「廠商的慣用環境，就是為了更加容易吸引客人買。」她呼籲，消費者要比較能源效率及抽濕量。

消委會總幹事黃鳳嫺又指，若選購二合一空氣淨化抽濕機，應同時考慮整體成本，包括往後更換過濾器的成本，以免雖然機價較平，但日後過濾器價格卻更高。