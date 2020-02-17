【財政預算案】葉建源促政府全民派一萬元　立即重啟大學撥款程序

新一份《財政預算案》將於下周三（26日）公布，教育界立法會議員葉建源今日（17日）召開記者會，呼籲政府向每位成年市民、失業人士及企業提供津貼及援助，包括向成年市民發放一筆過一萬元現金津貼，以應對疫情。另由3月起至疫情好轉前，向每位近期失業人士每月提供六千元津貼。至於企業，葉建議政府為小型企業提供50萬元低息或首年免息緊急貸款。 葉建源另批評，政府早前去信立法會，抽起香港大學、中文大學、理工大學的撥款，當中涉醫療方面的撥款，促政府把握時間，在今屆立法會任期內立即重啟給予大學的撥款。

葉建源促政府把握時間，在今屆立法會任期內立即重啟給予大學的撥款。（鄧穎琳攝）

新一份《財政預算案》公布在即，財政司司長陳茂波形容，武漢肺炎疫情比2003年沙士對經濟的打擊更甚，是「海嘯式」衝擊，或令失業率急速惡化，加上外圍經濟環境及社會運動未息等因素下，預告2020/21財政年度的預計財政赤字或屬歷來最高，而財政赤字更可能維持一段時間。

教育界立法會議員葉建源今日（17日）召開記者招待會，發表《2020年財政預算案教育開支前瞻》報告。葉批評政府在是次疫情中表現強差人意，建議政府「急民所急」，協助市民「捱過去」。除了在物資上做好政府內部資源分配，傾力為醫護提供抗疫所需的醫療及保護裝備。另外，他建議政府向全民發放一筆過一萬元現金津貼，以應對疫情。另由3月起至疫情好轉前，並盡快向每位近期失業人士每月提供六千元津貼。至於企業，葉建議政府為小型企業提供50萬元低息或首年免息緊急貸款。

教育方面，葉建源批評，政府早前抽起香港大學、中文大學及理工大學撥款，當中涉及醫療方面的資源，惟疫情下大學研究是相當重要，他促政府把握時間，立即重啟給予大學的撥款，在今屆立法會任期內通過已申請了數年的撥款，否則下屆任期須由頭來過，是令人難以接受。

DSE將延期開考，葉促政府為學校統籌購置防疫用品對抗「新型冠狀病毒肺炎」，包括向考生提供口罩等；並為自負盈虧幼稚園提供適切財政協助；他另建議政府資助學校清洗催淚彈殘留物及支援大學復修工程。