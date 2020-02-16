【財政預算案】回歸23年僅5次見紅　今年赤字創新高勢破700億？

新一份《財政預算案》本月26日公布，財政司司長陳茂波今（16日）在網誌表示，武漢肺炎疫情比2003年沙士對經濟的打擊更甚，形容是「海嘯式」衝擊，可能令失業率急速惡化，加上外圍經濟環境及社會運動未息等因素下，他預告新一個財政年度（2020/21年度）的預計財政赤字可能是歷來最高，財政赤字更可能會維持一段時間。 翻查資料，1997回歸後本港大部份時間都錄得盈餘，23年間僅5個財政年度錄得赤字，其中「見紅」最嚴重的一次是2001/02年度，錄得633億元赤字。按陳茂波說法，20/21年度將成為回歸後第6個錄得赤字的財政年度，隨時達700億元。

財政司司長陳茂波預告，新一個財政年度（2020/21年度）的預計財政赤字可能是歷來最高。（資料圖片）

15年來首見紅

在1997回歸後的23個財政年度當中，僅有5個財政年度錄得赤字，而且均是集中於1998年到2004年之間。翻查資料，1998年到2004年之間的6個財政年度，僅99/00年錄得盈餘，其餘5年均錄得赤字，而赤字最嚴重的是01/02年度，錄得633億元；其次是02/03年度的617億元赤字；03/04年度錄得401億元赤字 ; 98/99年度、00/01年度則分別錄得232億元及78億元。

當時本港受到97年亞洲金融風暴衝擊，賣地及各項稅收的收入驟降，其後03年沙士一役更打沉本港經濟，加上香港經濟轉型、人口老化及政府政策的變動等因素，令公共財政收支平衡面臨壓力，造成6個財政年度有5年均錄得赤字的局面。但自04/05年度至今，本港再未嘗錄得財政赤字，而盈餘最多的財政年度，則是17/18年度的1,380億元，其次是07/08年度的1,156億元盈餘。

政府日前公布多項紓困措施，涉款達250億元。（資料圖片）

財赤低於GDP 3%仍屬可接受水平

政府日前公布「防疫抗疫基金」涉及21項措施，包括向旅行社、持牌小食店、零售店等發放8萬元，持牌小販可獲5000元。向受疫情打擊行的會展業、演藝團體、創科行業，以及與再培訓局合作的機構等，提供援助，有關撥款高達250億元。



陳茂波在去年《財政預算案》曾指，2019年的環球經濟不明朗，在中美貿易糾紛、內地經濟放緩等因素下，預計19/20年度會錄得168億元的綜合盈餘，但隨著政府推出多輪紓困措施，加上經濟下行，料今年將錄得破紀錄的財政赤字。

會計師事務所安永日前就預計，本財政年度將錄得7百億元赤字，相當於去年預計本地生產總值（GDP）的2.5%。其實，陳茂波在上月初曾預告，本年度財赤將不超過GDP的3%，若最終錄得約700億赤字，在國際上仍是可接受水平。