【財政預算案】專訪香港「派錢之父」　羅祥國：派錢應制度化

財政司司長陳茂波下周三將發表新一份財政預算案，陳茂波近月回應派錢問題時，多番表示本年度將有赤字，持家要「睇餸食飯」，暗示全民派錢不可行。但在武漢肺炎疫情籠罩、本地經濟大受打擊下，要求全民派錢紓解民困呼聲不斷提高，連建制派主要政黨如民建聯、工聯會等，都建議財爺向市民每人派一萬元。 《香港01》記者專訪香港首位於政界提出全民派錢的人物──前民協成員、前立法局議員羅祥國。身為經濟學者的羅祥國，表示當時基於公平原則，建議政府全民派錢，主要是為帶動討論，要求政府多幫助低下階層。但對於「不分貧富派錢」本身，他明言有所保留，認為這是「懶人大法」，甚至有人可因此獲得雙重福利，反而不公平，所以他較主張具針對性的措施。 至於具體如何做，羅祥國認為，陳茂波兩年前以「補漏拾遺」形式向市民派發4000元或補回差額，縱然行政上引來混亂，但理念終歸有其道理。他建議政府將「派錢」制度化，以上一次的數據為基礎，找出每次財政預算案中被遺漏又有需要的市民，按需要向其發放津貼。 對於今年財政預算案期望，他認為保留現有的派糖措施已經足夠。

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25年前提派錢 輿論普遍嘲笑

羅祥國目前於中大亞太研究所經濟研究中心，任職經濟政策研究計劃主任，大眾對他的認識，一般在於他是航空政策專家，但在公共理財上，他也算是香港的「派錢之父」。事緣回歸前夕，經濟發展放緩、失業率上升，1995年11月8日的立法局會議中，時任議員田北俊提出「寬減稅項」議案，促請政府考慮立即調低公司利得稅及薪俸稅，促進經濟發展及製造更多就業機會。

當時民協認為減稅只是集中幫助中上階層，幫不到不用繳稅或繳很少稅的大眾市民。羅祥國在會上提修正案，建議政府「把部分積累財政盈餘公平地歸還給香港市民，以鼓勵消費」，主張政府耗資200億元，向約400萬名18歲以上市民，以消費券形式每人派發5000元。驟眼看，和25年後的今日，政黨所提的建議如出一轍。

然而派錢的建議，當時受到輿論普遍嘲笑。有媒體斥羅祥國是要散盡政府財政儲備的「敗家仔」；不論民主派、親中派、商界議員，皆嚴詞批評派錢的建議，後來當上財爺的唐英年更諷刺道：「我很高興羅（祥國）議員沒有收回他的修訂，因為我抱著強烈好奇心，很想看看今天除了民協的4票之外，他還可以爭取到多少支持票？」最終修正案僅得5票贊成，41票反對，遭大比數否決。

時移世易，派錢近年在港澳兩地，成為政府撫平民怨的重要措施：澳門自2008年起年年派錢，金額有增無減；香港前財爺曾俊華於2011年建議注資強積金，惹起民意反彈，最後宣布全民派錢6000元；陳茂波於前年3月，宣布派錢4000元為預算案「補漏拾遺」。

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指全民派錢屬「雙重福利」 反而不公平

回首25年前這段往事，羅祥國提到，當時民協基於公平原則，認為勞動人口三百多萬，要交稅的只有三分之一，減稅的結果是大部分人都不能受惠，他作為時任民協經濟政策發言人，因此建議政府直接派錢還富於民。羅祥國指，當時的主要目的是帶起社會討論現有紓困措施覆蓋面不足的問題，但始終建議相對嶄新，民協相對而言又是小黨，當時大家的反應是嘲笑居多，沒有認真討論，相當可惜。

不過對於現任財爺應否全民派錢，羅祥國審視過政府近一年的紓困措施，認為今年的財政預算案保留原有的派糖措施，如上限2萬元的退稅、免差餉、公屋免租等，已經足夠。

派錢與否，羅祥國有另一番見解：「其實全民派錢反而是一個不公平的做法。」羅祥國分析，派錢一向是政治因素佔主導，其實之所以有那麼多人要求派錢，是因為無論政府如何「派糖」，總會有人被遺漏。但他建議不妨從另一個角度想，現在港府有些紓困措施年年做，幾乎已恆常化，例如上限2萬或3萬元的退稅、免差餉等，如果再加上全民派錢，本身已受惠的人就等同得到雙份，這在財富再分配的層面，未必是一個合理做法。

反問：如果全民派錢，是否不用再退稅？

「這是一個雙重福利問題。你可以問問那些主張派錢的政黨，如果政府真的全民派錢，那原有的退稅、公屋免租這些派糖措施，是否不用再做？我相信他們都不敢這樣說，因為他們不想得罪中產、不想得罪其他受惠者。」羅祥國指，全民無差別派錢其實是下策，政府不作為之下的懶人大法：「我有錢收，當然會開心，但你給我幾千元，對我來說沒什麼意思，反而（政府）應該研究怎樣令有需要的人都能受惠。」

身為首位提出派錢者，竟對全民派錢有所保留，記者亦感到相當好奇：那為何當初又要提出派錢？羅祥國坦言，當時民協上下都相當了解時任財政司曾蔭權的作風，認為即使派錢的呼聲成了氣候，以曾蔭權審慎的理財風格，以及回歸前整個公共理財的氛圍，最後政府也不會派：「大家都明知他一定不會派，所以才提派錢。」

羅祥國在當日立法局會議中提出修正案，建議「把部分積累財政盈餘公平地歸還給香港市民」。（盧翊銘攝）

認同「陳茂波式派錢」理念 制度化可改善行政混亂

講到「陳茂波式派錢」，或許會勾起不少港人「慘痛回憶」。事關陳茂波前年推出「關愛共享」計劃，向在預算案中未有受惠或受惠不足4000元的市民派錢或補回差額，由在職家庭及學生資助事務處（職津處）負責。然而計劃被指申請條件複雜、安排混亂，沒有網上系統，政府對是否需要住址證明、郵費等問題也朝令夕改，引發嚴重行政混亂，被嘲「派錢都可以派到激起民憤」，陳茂波其後須公開道歉。羅祥國卻認為，這次派錢理念上可取。

羅指出，「關愛共享」計劃最終引致行政混亂，這固然是政府官員要負的政治責任，但理念上，那是嘗試平衡「不派漏任何人」和「有針對性」之間的矛盾，有一定合理性：「任何事情做第一次，尤其是這麼大規模的計劃，出現不順利的情況，一定會有，不過在這個基礎上，做一些微調優化，相信以後情況會順暢很多。」

具體方法上，羅祥國建議政府以「關愛共享」計劃為基礎，將派錢制度化，建立正式的資料庫，甚至成立專責的部門或小組處理：「經過上次的混亂後，政府已掌握一些基本數據，日後可以用類似報稅的形式，讓市民定時更新收入和經濟狀況，以及在財政預算案中的受惠情況，釐定派發金額。這個（派錢）不一定要年年做，可能每兩、三年有需要時才派一次，但政府要確保訂立的界線合理，錢才可以準確地流向有需要的人手上。」

至於其他長遠改革，羅祥國亦有提議，例如應將失業援助分拆出來，不再用綜援形式：「現在失業人士要合符綜援資格才可領取援助金。但所有失業人士都會面對短期經濟困難，政府應該設立一個有尊嚴的支援制度，以協助失業者。」

財政司司長陳茂波前年為預算案「補漏拾遺」，但因行政混亂，反而激起民憤。（資料圖片）

批政府欠長遠政策優次 「錢放著不用，市民當然會火滾要你派」

關於派錢，羅祥國還提到另一個核心問題：「政府在增加經常性開支方面，做法一直都很保守，往往不敢大刀闊斧改革公共政策。」他解釋，由於政府對於「結構性財赤」有深入的恐懼，《基本法》第107條亦限制政府財政預算以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字。結果政府評估財政狀況時傾向保守，到最後時常低估收入，高估開支，所以近年財政盈餘經常都高於原先估算。

這帶來的問題是，政府會因為保守的財政估算，限制了公共開支的投入：「於是財政司每年發給各部門的來年預算都會比較保守，很難給空間增加經常性開支，往往只能做一次性的措施。」與此同時，由於大量積累的盈餘被扣起不用，財政儲備會愈積愈多。

羅祥國又指：「政府在各方面的公共政策，長久以來欠缺一個完整priority list（優次清單），教育、醫療、產業政策等等都沒有，起碼在公開文件中沒有出現過。當有錢在手時，（政府）都不知如何運用，例如教育，到底是先處理幼兒教育，還是專上教育？這些問題，政府給不到一個準確答案，往往要發現庫房水浸時，才急急忙忙問意見。」

他認為，正因為政府有資源在手也都不懂運用，也無法說服外界財政盈餘會用之於民，市民眼見累積的盈餘愈來愈多，但又幫不到自己，那當然會不滿，要求政府乾脆派錢了事，聊勝於無。羅祥國認為，政府在公共理財原則上，終歸需要根本改革。