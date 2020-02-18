【武漢肺炎】腦場Switch逆市炒至逾4千　商戶：Home Office促銷情

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎襲港，零售市道一片蕭條，但在深水埗黃金電腦商場卻有另一番景象，周末期間「逆市」人頭湧湧，不少人均是前來購買或計劃購買任天堂遊戲主機「Nintendo Switch」。 《香港01》走訪多間店舖，發現絕大部分商戶均以「綑綁式」銷售，即是不能單獨購入主機，只提供套裝發售，有商戶的兩款遊戲套餐最貴叫價逾4,000元；然而Switch的建議零售價只為2,340元。 有授權銷售商戶表示，受疫情影響中國內地工廠停工、停運，導致Switch供貨緊張，加上目前香港正處停課及「在家工作（Home Office）」，吸引大量顧客入手，估計至少到今年年中才能供貨穩定。

▼黃金電腦商場內Switch銷情▼

任天堂（香港）曾於今年2月6日發通告，表示受現正出現的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情影響，將對在中國工場生產的Nintendo Switch 主機及「Joy-Con」手制等周邊設備等的製造及運輸，將造成「無可避免的影響」。公司指，現在處於貨源短缺情況的Nintendo Switch《健身環大冒險》的運輸也會受到影響而延遲。

「主機、兩款遊戲、保護貼、保護套」叫價4,230元

《香港01》在過去的周末走訪深水埗黃金電腦商場、深之都商場等店舖，發現絕大部分遊戲店舖均「主機、遊戲、保護貼、保護套」的套裝方式銷售Switch，有商戶連一款自選遊戲叫價3,880元，連兩款遊戲叫價更高達4,230元。

有商戶連一款自選遊戲叫價3,880元，連兩款遊戲叫價更高達4,230元。（鄺曉斌攝）

周末的黃金電腦商場人頭湧湧，不少顧客均是前來入手Switch，大部分店舖連一款遊戲套裝普遍售價為3,480元，扣除遊戲零售價，Switch單機價格約為3,000元，較建議零售價貴約三成。周邊配件方面，部分店舖的「Joy-Con」手制斷貨，惟普遍售價仍為550元左右，未見炒價。

《健身環大冒險》叫價1,780元

至於近期熱售的健身遊戲《健身環大冒險》套裝，腦場普遍出現炒價，部分有現貨的店舖叫價1,780元，較建議零售價（899元）貴近一倍。

健身遊戲《健身環大冒險》套裝，腦場普遍出現炒價。（鄺曉斌攝）

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

+ 12 + 11 + 10

全港中小學及幼稚園停課至3月16日，不少企業均亦推「在家工作（Home Office）」，防範疫情蔓延。有深水埗的任天堂授權銷售商戶負責人向記者表示，中國內地工廠停工停運，Switch生產量未及市場需求，導致本港現時供貨緊張，該舖亦已斷貨。

該商戶又表示，不少港人現時正處「Home Office」狀態，假日期間又留在家中防疫，因此紛紛透過入手Switch在家娛樂。他估計，根據目前情況至少要到今年年中才供貨穩定，屆時價格才會逐漸回落，近期購買只能「硬食炒價」。

翻查資料，Nintendo Switch主要由台灣鴻海富士康的中國內地廠房代工生產。《日經》早前引述知情人士報道，鴻海中國廠區的產能至少需時1至2個月才能恢復正常。