Nintendo Switch Pro壽終正寢？任天堂否認2020年推出新型號主機

日前根據外媒報導，日本任天堂將預定於2020年年中推出新型的Nintendo Switch主機版本登場，並將自2020年第1四半期（4～6 月）正式開始量產。但根據日本任天堂在近日公開Q3經營方針說明會資料，表示2020年的重心仍會繼續加強Switch與Switch Lite，而不會在2020年內推出新型號的主機。

從2019年以來關於Nintendo Switch Pro的謠言就一直在流傳。（Gamebase）

從2019年以來關於Nintendo Switch Pro（加強版本）的謠言就一直在流傳，近日更提及搭載更高效能CPU與採用鎂合金取代原本的塑膠外框架構的相關訊息，在這次公開的簡報內容中正式由官方否認這項說法。

值得一提的是現任社長古川俊太郎在去年4月，Switch Lite上市前3個月問到會不會推出新型號時，他表示關於新主機的研發一直都在進行，直到可以推出前才會發表，也就是說2019年E3的時候不會公開新型號主機的相關內容（實際上Lite的發表時間為2019年7月10日），這次直接講明不會有新型號的推出也正式終止了Switch Pro的謠言。

圖片來源：說明會資料截圖

此外在說明會還提到《健身環大冒險》持續在東亞地區熱賣、Switch主機全球銷售量超過5,248萬台（已超越超級任天堂的4,910萬台），看來2020年掌機市場依然是任天堂的天下。

圖片來源：說明會資料截圖

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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