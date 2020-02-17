【鑽石公主號】得悉有包機安排　港乘客稍放鬆　鄭泳舜赴日送物資

停泊在日本橫濱的郵輪鑽石公主號疫情嚴峻，昨日再增70多人確診。早前保安局公布，政府正安排包機接載港人返港。民建聯立法會議員鄭泳舜昨日（17日）抵達東京，並稱今日已經將50份物資送上郵輪。有船上港人表示得知政府將包機接港人返港，心情稍微放鬆。

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鄭泳舜今日通過Facebook直播鑽石公主號最新情況。他表示郵輪停泊位置距離東京約有一個鐘頭的車程，早前準備的50份物資經過提前申報，今日已經送上郵輪給港人乘客，當中包括口罩等急需物資。

民建聯立法會議員鄭永舜今日送抵50份物資上「鑽石公主號」。（網上截圖）

鄭泳舜介紹，民建聯聯繫到船上不少港人，了解他們在密閉空間裡壓力較大。他表示會督促政府今後的處理。船上乘客每日只有下午2時至3時這一個鐘頭可以出來散步、活動，但不少人仍然在房間內不敢出來。鄭泳舜並連線船上正在散步的港人黃生（音），黃生表示早兩日入境處聯繫他，告知港府會安排包機接載他們回港，但是會隔離14日，而其後船上其他港人也陸續得到消息。黃生指自己的心情則較之前輕鬆許多，又說：「知道後日可以離開，情緒好過之前。」

截至昨日，船上確診新型肺炎的香港居民人數增至21人，已經就地送醫。鄭泳舜指，他們在語言方面遇到不少困難，民建聯會繼續與香港入境處、中國領事館溝通，望能提供妥善的安排。