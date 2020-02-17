【武漢肺炎・最新疫情】鑽石公主號再多99人確診　累計454宗

武漢肺炎疫情持續。一些國家或地區在收緊入境管制與檢疫措施後，確診個案仍在增加，當中載有約330名香港人的郵輪「鑽石公主號」2月16日再多70人染病。 本文繼續為您跟進疫情最新情況。

圖為韓國一名兩名男子2月15日來到首爾一間披薩店「朝聖」，因為內有奧斯卡得獎影片《上流寄生族》導演奉俊昊簽名的紙板。其中一名男子站在簽名紙板旁與之合照。（AP）

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郵輪疫情最新動向：

郵輪「鑽石公主號」再多99人確診

日本厚生勞動省2月17日公布，對「鑽石公主號」郵輪上504人進行病毒測試後，有99人確診感染新型冠狀病毒，患者年齡介乎20至80多歲，其中有70人沒有症狀。

遊輪至今共檢查了1723名乘客和船員，全船累計454人確診。全船共接載約3700人，包括約330香港人。

郵輪「威士特丹號」出現首名確診乘客

馬來西亞衛生部門2月15日表示，曾遭多國拒絕停靠的美國郵輪「威士特丹號」（Westerdam）出現首名確診乘客，患者是一名從柬埔寨入境的83歲美國婦女，在飛抵馬國後確診。惟柬埔寨衛生部發言人向《柬中時報》稱，馬來西亞衛生部可能是「誤診」，不僅是衛生部，就連「威士特丹號」郵輪公司也要求馬來西亞當局重新檢測。

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美國（United States）：美國2月17日證實，由日本橫濱港「鑽石公主號」郵輪撤僑包機中，14人對新型冠狀病毒呈陽性反應。

美國國務院及衛生及公共服務部（HHS）發表聯合聲明指，美方在乘客下船送往機場期間，獲悉有14人於日前的病毒測試結果呈陽性，與專家協商後，決定讓這些患者上機，並按標準將他們與其他乘客隔離。

美國疾病控制中心2月13日宣布新增一宗確診病例。患者上周從中國武漢乘坐包機返國，之後於德州聖安東尼奧（San Antonio）萊克蘭空軍基地（Lackland Air Force Base）接受隔離。全國累計有15宗病例。

日本（Japan）：日本和歌山縣2月17日再增4宗2019冠狀病毒病（COVID-19）確診病例，該縣迄今累計9人染病。4名新增患者中，3人為「濟生會有田醫院」確診住院患者的家屬，另一人則是居住在該縣的50多歲男性。

日本厚生勞動省2月17日表示，一名曾登上鑽石公主號負責檢疫作的厚生勞動省50多歲男性職員，確診感染武漢肺炎，現在已住院接受治療。這名職員從11日起在船上蒐集資訊，並負責跟厚生勞動省連繫等工作。

神奈川縣政府2月17日宣布，縣內的相模原市確診一名感染新型冠狀病毒患者，境內累計個案增至59宗。新增患者是負責照顧一名13日確診、80歲死亡患者的醫護人員。

泰國（Thailand）：泰國2月17日新增1宗感染個案，累計病例自1月起增至35宗。患者是60歲中國女性，她的家族成員早前亦確診染病。當地目前已有15人痊愈並出院。

泰國2月15日出現一個新增確診感染個案，患者是35歲的中國女子，是一名醫護人員。她在照顧病人期間受傳染。這是泰國首次有醫護人員中招。

新加坡（Singapore）：新加坡2月17日再多2宗確診感染新型冠狀病毒個案，累計病例增至77宗。其中一名患者是僅1歲大的男嬰。他是新加坡人。另一人是35歲的新加坡男子，他與12日確診的星展銀行男員工曾有密切接觸。

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韓國（South Korea）：韓國2月17日再新增一宗感染新型冠狀病毒確診個案，患者是一名68歲女性，是16日確診的82歲男患者的妻子，男患者沒有外遊記錄。該國至今累計病例增至30宗。

韓國本已有數天沒新增個案，但在16日「破功」。韓國中央防疫對策本部2月14日表示，截至當日上午9時，國內沒有新增確診病例。韓國11日出現第28例病例後便沒有增加。部門稱這28個個案中有7人已痊癒出院。

阿聯酋（United Arab Emirates）：阿聯酋2月17日再多1人染病，累積個案升至9宗。最新患者是一名37歲中國男子，正接受治療，目前情況穩定。阿聯酋2月1日成為第一個有確診個案的中東國家。

澳洲（Australia）：昆士蘭省2月6日新增一宗確診病例。患者為37歲中國女子，同行旅行團的4名遊客早前已經確診患病。全國累計有15宗病例。該國大部分病人都是來自中國武漢及湖北省。

比利時（Belgium）：比利時衞生部門2月4日表示，2日從中國武漢市撤離返國的9名比利時人中，有一人對新型冠狀病毒的檢測呈陽性反應。這是比利時首宗確診病例。

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柬埔寨（Cambodia）：該國1月27日確診其境內第一宗確診個案。衞生部長曼本亨（ Mam Bunheng）27日表示，病人是一名身在港口城市西哈努克城（Sihanoukville）的60歲中國男公民。

埃及（Egypt）：埃及衛生部2月14日表示，當地確診首宗武漢肺炎病例，患者是一名正在醫院接受隔離的中國人，正接受隔離治療，目前情況穩定。

衛生部表示，患者是由開羅國際機場入境，無出現症狀，但檢測後確診。當局在聲明中指出，已立即通知世衛，並採取一切必要的預防措施。

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+ 5 + 4 + 3

法國（France）：衞生部2月16日確認有一宗來自東部上薩瓦省（Haute-Savoie）萊孔塔米訥－蒙茹瓦（Contamines-Montjoie）滑雪勝地的2019冠狀病毒病確個案，全國病例增至12個。

衛生部指新增的一名患者是來自英國的男子。法國2月8日公布新增5宗在萊孔塔米訥－蒙茹瓦滑雪渡假村傳染確診個案，最新個案曾與這5人有密切接觸。病人15日確診並就醫，目前情況穩定。他成為第6位在渡假村染病的英國遊客。

這名確診病例患者與英國「超級傳播者」沃爾什（Steve Walsh）有關。這位商人1月到新加坡出差時出席會議後「中招」，他回英國前到法國滑雪，導致11名分別來自英國、法國及西班牙的人士受感染，因而被傳媒形容為「超級傳播者」。

法國15日公布一名留院的中國籍遊客死於2019年冠狀病毒病。這是歐洲第一宗，以及亞洲以外第一宗死於新型冠狀病毒SARS-CoV-2引致肺炎的死亡個案。

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芬蘭（Finland）：1月29日有一名中國遊客確診，她是來自中國湖北武漢的32歲女子。

法國（France）：衞生部在2月8日確認有8宗確診個案，迄今累積個案為11個。法國是第一個出現疫情的歐洲國家。

幾個新增個案全是英國公民，他們在法國一個滑雪渡假村同住一間小木屋，但當中一人曾往新加坡君悅酒店（Grand Hyatt hotel）出席會議並受感染，之後將病毒傳給同屋的人。

德國（Germany）：該國迄今錄得14宗確診感染個案，大部分受感染的人都是在巴伐利亞州。德國差不多所有確診感染個案都是汽車零件製造商韋巴斯托（Webasto）的員工。該公司一名來自中國的員工來德國參加一個課程，並傳染德國的同事。

印度（India）：2月3日該國出現第三宗確診個案，3個個案都出現在該國南部省份喀拉拉邦（Kerala）。

印度確診個案相對一些亞洲或東北亞國家為少，國內氣氛相對緩和。圖為印度平民黨一名支持者2月16日在新德里出席活動。（AP）

意大利（Italy）：衞生部2月7日稱，56名自中國武漢撤離的公民中，有1人被驗出對病毒呈陽反應。這名年約30歲的男病人被轉往位於羅馬斯帕蘭扎尼傳染病研究所（Spallanzani Infectious Diseases Institute）就醫。

馬來西亞（Malaysia）：馬來西亞衞生部門2月15日稱，當地出現1宗新個案，為一名從柬埔寨入境的83歲美國女子，她之前是「威士特丹號」郵輪的乘客，2月14日下船到柬埔寨後，之後再飛往馬來西亞。她同行的丈夫則沒有染疫。

韓國在數天沒有新增個案之後，2月16日「破功」。圖為平日熙來攘往的韓國仁川中華街，2月14日變得相當冷清。（AP）

越南（Vietnam）：越南2月13日再多一人染病，全國累計病例增至16宗。新增患者是一名50歲、來自永福省（Vinh Phuc）平川縣（Binh Xuyen）山雷社區（Son Loi）的男子，是之前一名確診病人的父親。患者兩名女兒和妻子先後確診感染新型冠狀病毒。

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尼泊爾（Nepal）：該國稱1月24日一名來自中國武漢的32歲男火子，被檢測出對病毒呈陽反應。這名病人在接受隔離、接受醫治並痊癒後，已經出院。

菲律賓（Philippines）：菲律賓2月5日再確診一宗感染武漢新型冠狀病毒的個案，累積個案增至3宗。該國衞生部2月2日証實，一名44歲中國男子在菲律賓確診感染武漢肺炎，2月1日因病死亡。這是菲律賓第二宗確診個案，亦是中國境外首宗死亡個案。

俄羅斯（Russia）：俄羅斯駐日本大使館2月17日表示，船上一名俄羅斯女子的樣本在測試中呈陽性反應。她是第一名確診染病的俄羅斯公民。大使館17日表示，她將會送院就醫。

該國1月31日有兩宗確診個案。兩名患者都是中國公民，他們都已經痊癒出院。

西班牙（Spain）：西班牙衞生部2月9日確認馬略卡島有一確診病例，是該國第二宗確診病例。病人是英國人，曾與一名後來確診的法國患者有過接觸。該國第一宗確診病例出現在加那利群島（Canary Islands）的島嶼戈梅拉島（La Gomera）。患者曾於一名染病的德國男子有接觸。

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斯里蘭卡（Sri Lanka）：1月27日確認該國出現第一個確診個案。病人是來自湖北省的43歲中國女遊客。

瑞典（Sweden）：公共衛生局1月31日稱一名女子的樣本被驗出對病毒呈陽性反應，她已南部一所醫院被隔離。這位病人曾到中國武漢，來到瑞典求醫。

英國（United Kingdom）：在法國16日公布，再有一名來自英國，曾在法國滑雪渡假村與5名英國患者密切接觸的男子「中招」後，英國有第10宗確診病例。