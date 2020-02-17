【武漢肺炎】旅遊業界：報團人數跌八至九成 最壞打算裁員渡難關

香港旅行社解困大聯盟於今日（17日）召開「救旅業、保就業、爭取租金減免」記招，表示自上月疫情開始嚴重後，旅行社需要處理大量未出發的交易取款、支付僱員的工資及支付高昂的租金，有旅行社已瀕臨倒閉，因此希望得到政府與大業主的幫助，寬減租金。

香港旅行社解困大聯盟由全港六條旅遊街，共20多家旅行社租戶組成。聯盟指，近年因九個月的社會運動及新型冠狀病毒疫情的打擊下，部份國家及地區限制港人入境，航空公司減少或停飛多個主要城市，大量旅行團被迫取消，報團人數平均跌幅為八至九成，導致資金流斷裂。

新華旅遊總經理蘇子揚表示，旅行團的成本，主要是支付租金和員工薪金，現時的情況比2003年沙士更嚴峻，因當時未立最低工資。蘇又指租金佔旅行社約三至五成支出，但政府作為大股東的港鐵，亦是主要業主之一，仍不願減租為業界解困。位於樓上舖的旅遊街，業主一直收取地舖的租金且不願作減免，每個舖位平均須支付約10萬元租金。

香港旅行社解困大聯盟希望得到政府與大業主的幫助，寬減租金。（盧翊銘攝）

旅行社津貼80,000元「有好過冇」

政府早前向持牌旅行社發放80,000元津貼，聯盟指資助措施「有好過冇」，金額連支付租金也不夠。他們認為政府應聆聽業界真正所需，如港鐵率先帶頭免收二月及三月租金，減收四月及五月一半租金等。

香港旅行社解困大聯盟希望得到政府與大業主的幫助，寬減租金。（盧翊銘攝）

若未能減免租金 最壞打算為裁員

聯盟召集人、香港中國旅行社副董事長姚柏良先生稱， 聯盟第一階段是向旅遊街的大業主爭取租金減免，亦於2月14日曾寫「情信」，向副局長陳帆反映訴求，卻未得到積極回應。若業界未能減免租金，第一步將要求員工放年假，第二步為放無薪假，第三步才會考慮裁員。