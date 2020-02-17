【武漢肺炎】澳門賭場周四零時恢復營運　開業條件不足可延遲30日

澳門行政長官賀一誠今日（17日）發出新批示，本周四（20日）零時起，解除賭場的臨時關閉令。經濟財政司司長李偉農表示，若賭場未具備條件重開，可延緩 30天才重新運作。

澳門特首賀一誠2月4日時表示，因有可能發生人傳人感染，宣布2月5日凌晨起將暫停賭場及相關業務運作半個月。（資料圖片/梁鵬威攝）

據澳門日報報道，澳門行政長官賀一誠行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權，並根據經第8/2013號法律及第1/2016號法律修改的第2/2004號法律《傳染病防治法》第二十四條第一款的規定，作出批示，周四零時解除第27/2020號行政長官批示第一款（一）項所採取的特別措施。

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條件為充足可申請延緩30天重開

經濟財政司司長李偉農表示，娛樂場有條件開放，政府設緩衝，未充足條件的娛樂場提出申請可延緩30天重開。澳門政府正與六大博企檢查及準備前期重開工作，並作出部署，包括根據澳門衛生局指引，調整賭枱管理及數量，提高安全系數，要測溫、戴口罩等。政府適時會公布娛樂場重開整體數字。

外僱入境前曾到內地須於珠海隔離14天

賀一誠今日亦頒布第40/2020號批示，自2月20日零時零分起，在入境前14天曾經到過內地的外地僱員身份認別證持有者，需在澳門衛生當局指定、位於珠海市的地點進行醫學觀察14天，並取得珠海市衛生部門發出的無感染新型冠狀病毒的醫生證明書後方可入境。無法取得醫生證明書且無法返回始發地的外地僱員，需按照衛生當局的要求在澳門指定的地點進行醫學觀察並負擔相關的費用。

基於公共利益，尤其是防治疾病、緊急救援，以及維持澳門正常運作及居民基本生活所需的例外情況，澳門衛生當局可批准外地僱員豁免遵守有關的措施。澳門特區政府呼籲，聘請外地僱員的僱主盡早做好安排，將執行措施所帶來的影響降到最低，共同做好澳門的防疫工作。

為盡量減少外地僱員返澳及跨境流動的數量，澳門政府採取了一系列措施，例如縮短拱北口岸的通關時間、暫停部份行業或場所的運作，同時呼籲僱主解決外地僱員在澳的住宿問題等等。截至今日下午，澳門無新增個案，維持10個確診個案，當中5例已康復出院，留院5例都是輕症及沒有發燒。