【武漢肺炎】添馬台：鑽石公主號港人入住駿洋邨隔離14日

郵輪「鑽石公主號」停泊在日本橫濱港至今已逾一星期，累積確診乘客或船員人數增至454人。保安局副局長區志光和入境事務處處長曾國衞傍晚（17日）將率領保安局、入境處等人員，前往日本協助正滯留船上的港人稍後乘包機回港。 政府官方facebook「添馬台」專頁今晚率先公布，「鑽石公主號」所有乘客抵港後會即時入住已轉作強制檢疫中心，位於火炭的駿洋邨接受強制檢疫14天，並重申「明白乘客已在船上一段時間，十分渴望回家」，但參考了香港醫學專家後，決家乘客回港後入住檢疫中心會較為穩妥，以免對家庭和社區帶來健康風險。

「添馬台」續稱，理解當區居民對駿洋邨檢疫中心的顧慮，但強調入住檢疫中心的人士，包括這批返港乘客，都是無病徵，亦非確診或懷疑感染病人，加上現時檢疫設施嚴重不足，現時四個檢疫中心約150個單位已接近飽和，實在無法容納數百名即將返港的香港居民，望公眾體諒，又指入全人士在隔離期間不准外出，駿洋邨檢疫中心距離民居有好幾百米，居民受感染的風險極低。

政府早前宣布，將火炭駿洋邨改作檢疫中心，惹來當區居民不滿。駿洋邨當區區議員、公民黨麥梓健早前收到消息，指駿洋邨駿逸樓有269個單位將會首先被徵用作隔離中心，並提供駿洋邨室內照片，顯示單位放有桌椅、木櫃、風扇、熱水煲等日用物品，而一個門牌為3602室的單位門外貼有「單人床」的標示。

紀律部隊義工服務隊約百名會員早前亦去到駿洋邨，以義工形式，幫政府搬運及組裝有關單位的家俬。