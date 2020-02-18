【武漢肺炎】公民力量促官員減薪　公屋聯會求免收商戶租金

新一份財政預算案於下周三（26日）公布，公民力量今日（18日）與公屋聯會前往特首辦遞交請願信。公民力量表明，要求問責官員、行會成員及議員減薪，並將所扣除薪金之總數撥於防疫抗疫基金或其他惠民方案，資助在疫症下受影響的群體。 公屋聯會認為，政府應為公屋租戶繼續代繳租金一個月，又促請房委會及房協免收商戶基本租金，並減少租戶營業額分成。

公屋聯會認為，政府應為公屋租戶繼續代繳租金一個月。（公屋聯會提供）

要求問責官員減薪

公民力量認為，在新型肺炎施虐期間，政府無在關鍵時刻推行即時措施減緩疫情，加上問責官員在早前久久未能回應市民的合理訴求，一意孤行，認為情況不可接受。

他們要求問責官員、行會成員及議員減薪，與市民共渡時艱，並將所扣除薪金之總數撥於防疫抗疫基金或其他惠民方案，資助在疫症下受影響的群體。

建議推行本地消費券

公民力量成員林宇星又指，在疫情的影響下，多個本港產業受挫，政府應該推行本地消費券予香港市民，推動市民在港消費，同時促進本地各行業復甦。

公屋聯會建議房委會考慮為公屋居民免租一個月，以抵消加租影響。（公屋聯會提供）

為公屋居民免租一個月

公屋聯會指出，鑑於香港未來經濟下行壓力大增，期望政府在新一份《財政預算案》中，於下年度繼續為公屋租戶代繳租金一個月，又建議為公屋富戶家庭代繳單位的基本租金，擴闊受惠範圍。

公屋聯會又指，由於房委會將於今年調整租金，相信加租機會較大，建議房委會考慮為公屋居民免租一個月，以抵消加租影響。

建議房委會及房協免收商戶基本租金

房委會及房協在於去9月，宣布向轄下商戶及工廠大廈單位提供半額租金減免，減免期半年。公屋聯會要求政府促請房委會及房協免收商戶基本租金，為期半年至今年9月底，再視乎情況繼續寬免。

同時，又促請房委會及房協減收商戶營業額的分成，共渡時艱。