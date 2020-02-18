【武漢肺炎】商戶生意跌九成　今日發起罷市要求業主減租

受新型冠狀病毒疫情影響，本港零售行業受打擊，有店舖發起罷市行動，要求業主減租。發起人今日（18日）在《商台》節目中表示，連同早前的社會運動及肺炎疫情，生意已跌近9成，有地產商雖然公佈減租，但只有部份租戶受惠，機場或港鐵的商場更零資助。 他又指，有社企只能繳付部份租金，但業主明言要發律師信控告他們。他說，未來會繼續罷市，直至業主有反應。

化名KIM的男子在接受電台訪問時，曾以國際金融中心（IFC）作例，指有店舖的呎租約千元，但有商店現時一日卻只得數百元生意。(資料圖片)

食肆亦有參與

KIM（化名）指出，今次的罷市行動主要以零售界為主，由外籍公司或中大型商戶發起，今日參與的租戶除了有零售業外，更有食肆。

他說，有地產商雖然公布減租，但以新鴻基為例，只有部份租戶受惠，至今仍無租戶收到書面通知；機場或港鐵的商場更「衰過地產商」，過去8個月「零資助」。他說，希望商場可以與他們同步過冬。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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生意跌近9成

KIM說，連同早前的社會運動及肺炎疫情，生意已跌近9成，在過去8個月，更已「輸」了5至10年的利潤。他舉例，國際金融中心（IFC）有店舖的呎租約千元，但有商店現時一日卻只得數百元生意，就連出糧都不夠，「商場比唔到人流，但又收我哋咁貴租金，係極之不合理。」

批評政府資助太遲太少

他指，過去有社企「捱唔住」，只能繳付五至六折租金，但業主明言要發律師信控告他們。他說，未來會繼續罷市，直至業主有反應。

對於政府擬向各行業提供一次性津貼最多20萬元，他直言資助來得太遲，直言：「20萬連畀租都唔夠。」