【武漢肺炎】柬埔寨招待「威士特丹號」乘客暢遊金邊

目前停泊柬埔寨的郵輪「威士特丹號」最少一名乘客確診患有新型冠狀病毒肺炎。不過柬埔寨2月17日仍然招待部份早前已經下船的乘客參加首都金邊的巴士團。馬來西亞指，與確診患者乘坐同一班航班的乘客已經四散到香港等地。

柬埔寨安排數十名等待乘坐飛機離開的郵輪乘客參加巴士團遊覽金邊。其中一名乘客克爾比（Christina Kerby）坦承，她「很驚訝」自己還未獲確認未感染病毒，就能參加巴士團。她說：「我（在美國的）家裏有幼童，如果我帶有病毒，我不想冒險感染他們或周遭任何人。」

柬埔寨親政府媒體刊出的照片顯示，參加巴士團的乘客面帶微笑，全部都沒有戴口罩。克爾比說，沿途見到大批媒體，「沒料到如此大陣仗」。

船公司荷美郵輪公司（Holland America Line）17日表示，柬埔寨衛生官員為仍然留在船上的255名乘客和747名乘員進行病毒測試，已經下船入住金邊市內酒店的乘客亦已經全部接受測試。公司指，暫時無人有感染徵狀，曾在船上不適的22人亦已經證實並無染病。

「威士特丹號」被指載有疑似患者，遭多國拒絕靠岸後，最終獲柬埔寨同意停泊西哈努克城（Sihanoukville）。不過一名83歲美國乘客轉抵馬來西亞後被確診患病。馬來西亞指，同機乘客已經四散到美國、歐洲、澳洲和香港。