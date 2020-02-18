【武漢肺炎】醫學聯會指健康人士毋須戴口罩　再多一屬會「割席」

「武漢肺炎」疫情持續，香港醫學組織聯會在上周六（15日）開記者會指，健康人士毋須戴口罩，呼籲市民勿過於恐慌。 不過言論引起爭議，繼香港泌尿外科學會、香港感染及傳染病醫學會、香港公共醫療醫生協會、真普選醫生聯盟及杏林覺醒早前發聲明「割席」，直指聯會建議不代表他們，甚或建議市民無論有無病徵都應戴口罩。香港兒童免疫過敏及傳染病學會昨天也發聲明，建議兒童及青年無論有沒有病徵，在人多擠迫地方或公眾場所，也應戴上口罩，以保護自己免受感染。

香港醫學組織聯會召開記者會，司徒永康（右二）稱，根據世衞標準，健康的人士毋須戴口罩。（資料圖片／張嘉敏攝）

聯會開記招前未被諮詢

香港兒童免疫過敏及傳染病學會昨天發出澄清聲明，指該會是「香港醫學組織聯會」其中一個屬會，不過在記者會前該會未有被知會或諮詢，又指聯會的意見不代表該會立場。

香港兒童免疫過敏及傳染病學會認為，由於已有本地感染個案清晰顯示有持續人傳人的情況，香港存在社區傳播的風險，該會建議兒童及青年無論有沒有病徵，在人多擠迫地方或公眾場所，也應戴上口罩，以保護自己免受感染，「新型冠狀病毒肺炎患者在早期可能是沒有病徵或只有輕微病徵，但也能成為傳播源」。

香港兒童免疫過敏及傳染病學會也強調，市民應同時注意手部衛生，勤洗手或用酒精搓手液。而由於飛沬傳播範圍通常在1米內，該會建設應與人保持1米的社交距離。

連月來不少香港市民四圍撲口罩，多區不時見到大排長龍的情況。（資料圖片／梁鵬威攝）

香港醫學組織聯會上周六舉行記者會，呼籲市民不必對疫情過度恐慌。應邀出席的港大公共衛生學院名譽臨牀教授司徒永康提到，按照世界衛生組織標準，一般的健康人士不必戴上口罩，他又稱，倘不適當脫下，或經常摸口罩，會適得其反。司徒永康曾任醫管局總感染控制主任，他現時則是世衛傳染病流行病學及控制合作中心主任。

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