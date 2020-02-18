【武漢肺炎】多地確診及死亡病例零新增　西藏連續19天兼「清零」

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情仍然持續，但近來已開始傳來好消息。據國家衛健委最新公布的數字，全國周一（17日）共新增1886宗確病例，以及新增98宗死亡病例。新增數目已較以往減少之餘，當中更有不少地方出現「零新增」。 以西藏為例，當地已是連續19天沒有新增確診病例或疑似病例，加上唯一的確診病例早前已經治癒出院，是內地首個「清零」的省區市。

西藏唯一的確診病例早前已經治癒出院，是內地首個「清零」的省區市。（中新社）

根據國家衛健委的統計，周一出現確診病例「零新增」的省區市有遼寧、陝西、吉林、寧夏、貴州、西藏、甘肅及青海，其他諸如北京、廣東、廣西、江蘇等地，當地的新增確診病例數字亦為個位數。至於死亡病例方面，除了湖北、河南、湖南及河北外，其他各個省區市均沒有新增死亡病例。目前疫情最嚴峻仍然是湖北省，周一共新增1807宗確診病例，並有93宗死亡病例。

其中青海是連續12天沒有新增確診病例，甘肅及寧夏亦已分別連續4天及3天沒有新增確診病例。至於在重災區湖北省，全省首地「清零」的地區是神農架林區，當地10宗確診病例已經全部治癒出院，並且連續14天沒有新增確診病例。

此外，浙江情況亦值得注意：截至2月17日24時，浙江省累計報告新型冠狀病毒肺炎確診病例1172宗，現有重症病例67宗（其中危重22宗），累計出院514宗。目前浙江確診病例逾千宗，屬於較嚴重地區，但至今仍未出現死亡案例，可見醫療救治較及時有效。

內地對春運返程的人員流動加強限制。（中新社）

對於不少省區市出現連續或單日「零新增」的現象，國家衛健委高級別專家組成員、中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光指出，此種現象表明湖北的「封城」措施有效，湖北以外各省對輸入型病例的「圍剿」亦已取得階段性勝利。

曾光又稱，現時各地的復工復課尚未大規模開始，屆時將是疫情發展的變數，考慮到春運返程對人員流動的限制，影響暫時未明朗，預計需要到10天後才能看到。

（綜合報道）