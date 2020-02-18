【武漢肺炎】社會現結業裁員潮　職工盟：政府援助到喉唔到肺

武漢肺炎持續蔓延，威脅不同行業員工的生命安全及市民生計。職工盟於今日（18日）召開記招，促請政府立即採取措施，保障僱員的職業安全和健康，為受疫情影響的僱員提供財政支援，並表示於過去兩星期收到共40宗有關無薪假、減薪和檢疫令的查詢。

受到武漢肺炎的疫情影響，香港不少行業已出現結業及裁員的情況，部份行業的防疫裝備不足。於過去兩星期，職工盟曾收到20宗無薪假、12宗減薪與欠薪，8宗檢疫令，共40宗查詢。

職工盟表示，促請政府將武漢肺炎列為《僱員補償條例》下訂明的職業病，並加入從事與防疫和檢疫相關的附帶服務。（歐陽德浩攝）

從事點心師傅一年半的彭孝通稱，已於2月7日在放無薪假期間被裁員，酒樓亦拖延停業期限至下月初，擔心失業後加重家庭負擔。而從事家務助理的張女士指，僱主已暫停工作，失去八成收入，生活徬徨。

酒店工會主席徐考澧透露已有兩間酒店結業、四間酒店出現裁員潮、17間酒店要求員工放無薪假。他斥責政府行政失當後，推行14日隔離措施，卻由業界須硬食。現時前線員工不具備完善的衛生裝備，衛生署無指引讓員工監察檢疫病人，生命受到威脅。

促請政府提供現金津貼 制定職安健指引

職工盟表示，促請政府將武漢肺炎列為《僱員補償條例》下訂明的職業病，並加入從事與防疫和檢疫相關的附帶服務。職工盟亦促請勞工署制定有關武漢肺炎的職安健指引，說明僱主的責任和僱員的權利。

有關津貼方面，職工盟促請政府增設檢疫缺勤津貼，規定僱主支付津貼給接受強制檢疫的僱員。政府亦須為受疫情影響而失業、被迫放無薪假的僱員提供財政支援，並不設入息和資產審查。