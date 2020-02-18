【武漢肺炎】 勞顧會勞方代表促確診列職業病　推措施施紓緩失業

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，勞顧會勞方代表周小松、陳耀光、鄧家彪、梁籌庭、李國強今日（18日）召開聯合記者會，促政府列新肺炎為職業病，加強保障一眾打工仔。他們又批評，現時勞工處只呼籲受隔離人士的僱主「彈性處理」，意味僱主有權向檢疫令迫員工放「無薪假」。 針對失業率進一步上升，他們期望政府推出一系列措施，包括設立失業援助金、收緊補充勞工計劃等，紓緩困境。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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武漢肺炎疫情肆虐，他們建議將新肺炎列入僱員補償條例下的職業病附表，以加強保障打工仔。另外，他們批評勞工處2月發出的指引，僱主有權向檢疫令隔離員工發放「無薪假」，「對比起2003年沙士，勞工處有明確指出有薪假適用於接受隔離令僱員。」

估計失業率升至5%

工聯會鄧家彪又表示，今年失業率將高達5%，有逾20萬人失業，促請政府推出有力的紓困措施。他們建議，政府應設立失業援助金或失業借貸金，同時加強培訓，如擴大「特別愛增值」計劃範疇，協助失業人士轉行，「措施應係可快速回應緊急情況。」

勞顧會勞方代表今日（18日）召開記者會，促政府列新肺炎為職業病，以保障僱員健康安全。（黃詠榆攝）

大量員工放無薪假 飲食、酒店、運輸業「重災區」

勞聯秘書長周小松指，工會近來收到大量放無薪假的求助，主要受影響行業包括飲食、酒店、運輸等。同時，令到工時大跌不符一般領取在職家庭津貼條件，有機會失去津貼，「本身已經係處於一個好低階層，連一千幾百津貼都冇埋。」他期望政府可於這段時間酌情處理。

工會批抗疫基金失焦 無助紓緩失業情況

港九工團聯合總會勞工研究部主任李國強批評，政府早前推出的一系列防疫紓緩基金失焦，直言相當失望，「完全唔收貨」。他指，勞福局局長羅致光亦提到基金主要對象為20萬低收入家庭，完全無視了300多萬的打工仔，「呢個係扶貧，唔係針對勞工」。他又對留待財政預算案處理說法不抱期望。

除了設失業援助金外，一眾勞顧會勞方委員亦建議收緊補充勞工政策，加強本地空缺配對及再培訓課程。另外，他們期望政府「帶頭」，推動減免租金，並寬免牌費，減輕業界營運成本。