【武漢肺炎】段正澄武漢染疫逝世　李克強等領導人致唁電悼念

全身伽瑪刀發明者、中國工程院院士、華中科技大學機械學院教授段正澄，上月底感染新冠肺炎，於2月15日病情惡化，同日下午7時35分在華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院逝世，享年86歲。 國務院總理李克強、國家副主席王岐山等黨和國家領導人發唁電悼念段正澄。

據華中科技大學機械學院17日在網站上公佈的消息，李克強與王岐山均在唁電中對段正澄的逝世表示沉痛哀悼，對親屬表示慰問。

致唁電悼念的還有中共中央政治局委員、全國人大副委員長王晨，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭，中央政治局委員、中央組織部部長陳希及其他中組部領導，國務委員肖捷，中共十八屆中央政治局常委、十二屆全國人大常委會委員長張德江，以及全國人大常委會第十二屆副委員長嚴雋琪。

華中科技大學科技學院官網也改成黑白色悼念段正澄。

「全身伽馬刀」發明人

公開資料顯示，段正澄於1953年入讀華中工學院（現華中科技大學）機械系金屬切削機床與工具專業，畢業後留校工作，直至2018年底退休，在該校任職逾60年。

段正澄於2009年當選為中國工程院院士。據中國工程院網站介紹，段正澄長期從事機械製造與自動化學科的教學與科研，從事自動化裝備、數字化加工技術等的研發。在段正澄的多項科研成果中，最為人知的是成功研製了世界首台大型放療設備「全身伽馬刀」（OUR－QGD型立體定向伽瑪射線全身治療系統），其可以使伽馬射線焦點對準經過精密定位後的腫瘤，從而「定向」殺死癌細胞。