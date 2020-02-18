【武漢肺炎】疫情下幼稚園營運艱難　教協調查指兩成學校面臨倒閉

武漢肺炎持續蔓延，教育局日前宣布全港中小學及幼稚園停課，最早將在3月16日復課。特首林鄭月娥於2月14日提出支援幼稚園的措施，卻未有具體內容。教協特別進行了一個問卷調查，並收集得238位校長意見，調查幼稚園的經營情況及採購防疫物資的困難，其中四成學校面對極大營運困難，並有近兩成學校可能面臨倒閉。

教協今日舉行記者會指，在武漢肺炎疫情下，幼稚園經營艱難，有近兩成學校可能面臨倒閉。（歐陽德浩攝）

七成學校有家長停交學費

因幼稚園教育計劃以半日制的資助為基礎，不少全日制的學校，須開辦學前預備班維持收支平衡。然而受疫情影響而長期停課，家長無力承擔學費而退學，幼稚園亦面臨營運危機及財政困難。

教協一共收集到238名幼稚園校長回覆，佔全港884間幼稚園的26.9%。調查結果顯示，家長停交學費及退學的情況嚴重，七成收費學校均有家長停交學費，亦有向學校退學，其中有10間幼稚園有至少半數學生退學。

兩成學校面臨倒閉

教協副會長關淑儀指出，曾收到部份幼稚園會要求員工減薪或放無薪假期，甚至裁員。調查結果亦顯示，逾七成受訪幼稚園難以支付教師及職員薪金，近兩成學校可能面臨倒閉。

採購防疫物資方面，七成半幼稚園採購防疫物資極度困難，大部份認同在校方未能確保有充足防疫物資前，不能要求幼稚園全面復課。

教協理事梁秀婷表示，現時小童口罩採購困難，多間供應商截單，幼稚園在採購防疫物資非常困難。(歐陽德浩攝)

建議助學校統籌防疫物資

教協理事梁秀婷表示，小孩欠缺自理能力，一天需更換多次口罩。然而現時小童口罩採購困難，被多間供應商截單。幼稚園面積亦有限，無法放置大量防疫及清潔用品。梁又說：「而家係冇途徑買，唔係有錢就做到嘅事囉。」

因此教協建議教育局全力為受影響的幼稚園提供財政資助，退學資助計算至本學年終結為止，亦建議為學校負起統籌防疫物資責任，以及為幼稚園停課制訂劃一防疫指引。